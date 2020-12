[VIDEO] Messi bate el récord de Pelé con su gol número 644 en el FC Barcelona

Lionel Messi, capitán y figura del FC Barcelona, ​anotó su gol número 644 con la camiseta blaugrana este martes, batió el récord histórico de Pelé y estableció su propia marca de goles anotados para un solo club.

El internacional argentino empató el récord de la leyenda brasileña en el empate 2-2 de su equipo ante el Valencia en el Camp Nou, pero rompió el récord con el tercer gol del Barça esta noche contra el Real Valladolid.

Messi marcó su gol récord a los 65 minutos. El jugador de 33 años se aferró a un buen pase de Pedri, de 18 años, y luego definió tranquilamente por encima del portero Jordi Masip para poner el 3-0.

El capitán del Barcelona ya había dado una asistencia en el partido. Messi cambió de frente el balón para que Clement Lenglet encabezara el primer partido a los 22 minutos. El delantero Martin Braithwaite puso el 2-0 tras un centro de Sergino Dest, diez minutos antes del descanso.

Pelé ya ha felicitado a Messi por igualar su logro. El brasileño apeló a su cuenta de Instagram para publicar un mensaje especial dedicado al capitán del FC Barcelona

Messi respondió rápidamente con un elegante mensaje para Pelé. El delantero escribió en Instagram: “Muchas gracias por tu amable mensaje, Pelé. La verdad es que fue agradable ver lo que esas palabras significan viniendo de alguien tan genial como tú. ¡¡Te mando un gran abrazo!!”.

El último gol de Messi lo lleva a siete durante la presente temporada de La Liga en lo que va de 2020-21, a pesar de una dura estadística para los hombres de Ronald Koeman. El capitán aún no ha alcanzado su mejor forma, pero todavía está a solo un gol de distancia del actual máximo goleador de La Liga, Gerard Moreno.

El capitán del Barça se llevó el premio Pichichi por séptima vez -ganador récord- la temporada pasada, pero le dijo a Marca que no está pensando en volver a ganarlo en este momento.

“No sé, realmente no estoy pensando en eso. No es algo que me preocupe. Preferiría volver a ganar La Liga, algo que no hicimos la temporada pasada, a ganar el Pichichi, así que lucharemos por eso”.