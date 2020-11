FC Barcelona vs Osasuna: Hora y cómo ver el Live Stream

Por la undécima jornada de La Liga 2020/21, el FC Barcelona recibe este domingo al Osasuna en el estadio Camp Nou e intentará quedarse con los tres puntos para acercarse al pelotón de protagonistas que tiene el certamen.

A pesar de que cueste creerlo, más que nada por la jerarquía de futbolistas que posee el Barça en su plantilla, tanto los catalanes como los de Pamplona llegan igualados en la tabla de posiciones con 11 puntos cada uno.

🔜 #BarçaOsasuna

Ponemos la 🔎 en los últimos precedentes contra los navarros https://t.co/VXtRqrgqeI — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 27, 2020

Si únicamente tomamos en cuenta las presentaciones en la presente edición de La Liga, el Barcelona viene de ser derrotado 1-0 por el Atlético de Madrid. En tanto, los dirigidos por Jagoba Arrasate cosecharon un pobre empate 1-1 frente al Huesca.

“La decisión sobre él se tomará mañana por la mañana, veremos si está en condiciones de jugar. Ha mejorado bastante y ha entrenado con normalidad, pero hay que esperar. No es algo serio, pero estaba muy cansado tras el encuentro en Kiev y tenía problemas en la pierna. No tomaremos riesgos con él porque, además, hay muchos lesionados en su puesto. Si está bien, jugará y si no, pues no”, expuso Ronald Koeman en la rueda de prensa previa.

Sobre Leo Messi esto expuso el DT del Barcelona: “Creo que ha tenido un buen descanso, como De Jong. Habían jugado todo con el Barcelona y también con la selección. No podían seguir así y por eso les dejamos en casa. Espero que tengan frescura y energía contra Osasuna”.

Esto expuso, Jagoba Arrasate, entrenador del Osasuna: “La esperanza no nos la va a quitar nadie. Queremos demostrar que somos un equipo competitivo que no es fácil de doblegar. Si lo hemos hecho una vez, por qué no otra más”, declaraba Jagoba Arrasate en la previa del encuentro”.

Minuto de silencio por Diego Maradona

Antes de iniciar el entrenamiento de este viernes, la plantilla del FC Barcelona realizó un emotivo minuto de silencio en memoria de Diego Armando Maradona, exfutbolista del club culé que falleció el último miércoles debido a un paro cardiorrespiratorio.

Con Leo Messi y el DT Ronald Koeman a la cabeza, el equipo blaugrana formó una ronda y le rindió un conmovedor tributo al astro del fútbol mundial.

Así ha sido el emotivo minuto de silencio por Maradona antes del entrenamiento 🥺 pic.twitter.com/0MsGeUEVwL — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 27, 2020

Principio de acuerdo para la rebaja salarial en el FC Barcelona

Mediante un escueto pero conciso comunicado de prensa, las autoridades del FC Barcelona anunciaron un “principio de acuerdo” entre las partes para llevar a cabo la rebaja salarial en la plantilla del club.

❗ Comunicado conjunto de la mesa de negociación salarial del FC Barcelona ℹ Los detalles: https://t.co/9yZQjJrafK pic.twitter.com/HXsaasLYML — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 27, 2020

“En el día de hoy -por este viernes- las partes han alcanzado un principio de acuerdo que permite hacer un ajuste del coste salarial de la temporada vigente, por un importe de 122 millones de retribuciones fijas, al que se adiciona el diferimiento durante 3 años de las retribuciones variables de esta temporada, presupuestadas en una cifra aproximada de 50 millones de euros”, sostiene el primer punto del comunicado que el Barça difundió a través de su página oficial y redes sociales.

No obstante, aclaran que dicho principio de acuerdo “queda pendiente de ratificación en los próximos días por parte del colectivo de jugadores y técnicos afectados”.

Roberto Torres renovó contrato con Osasuna

Máximo goleador de Osasuna en el siglo XXI y líder en el vestuario del equipo, tal como señala el diario Marca, Roberto Torres es una pieza clave del conjunto de Pamplona y este miércoles ha estampado su firma para extender el contrato hasta 2023.

Torres, de 31 años, es el segundo capitán rojillo por detrás de Oier Sanjurjo y ahora continuará dos temporadas más de la que le restaba en su presente vínculo contractual.

“No he visto más allá que vestirme de Osasuna cada fin de semana”, confesó Torres en las últimas horas durante una conferencia de prensa, mediante la cual se oficializó su nuevo vínculo con el club que hace de local en el estadio El Sadar.

🎙 RENOVACIÓN | R. Torres: "No he visto más allá que vestirme de Osasuna cada fin de semana".#RobertoTorres2023 ▶️ https://t.co/XfGndJsbxf pic.twitter.com/KgbilJCFRp — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) November 26, 2020

Este partido lo puedes disfrutar a través de estos canales en todo el suelo estadounidense este Domingo 29 de noviembre desde las 8AM ET, 5AM PT.

BeIN SPORTS y beIN SPORTS en Español son dos de más de 95 canales de TV en vivo incluido en el paquete principal de FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Comience su prueba gratuita de FuboTV

Una vez que se haya registrado para su prueba gratuita de FuboTV, puede ver una transmisión en vivo de Barcelona vs Levante (transmisión en inglés o español) en su computadora a través del sitio web de FuboTV, o en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast u otro dispositivo compatible a través de la aplicación FuboTV.

Si no puede ver en vivo, FuboTV viene con 30 horas de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a 500 horas), así como una función de “Retroceso de 72 horas”, que le permite ver el partido hasta tres días después de que salga al aire, incluso si no lo graba.

Es un servicio de streaming que transmite eventos y canales deportivos online, en vivo y VOD. A través de una suscripción mensual podrás acceder al mejor contenido deportivo en tus pantallas y dispositivos favoritos.

El contenido de Fanatiz varía según tu ubicación geográfica. Dependiendo de ello, puedes acceder a ligas y canales deportivos como: LaLiga de España, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y más a través de beIN SPORTS; Superliga Argentina, Copa Argentina, TyC Sports Internacional, partidos de las ligas de Francia, Portugal, Perú, Colombia y Ecuador; RCN Nuestra Tele, Perú Mágico, Real Madrid TV, Sevilla TV y más. Recuerda chequear la disponibilidad en tu región antes de contratar el servicio.

Fanatiz brinda el precio más competitivo para disfrutar tus competencias favoritas. Tanto el precio como los contenidos disponibles varían según tu ubicación geográfica. Por eso te recordamos chequearlos antes de contratar el servicio.

Para suscribirte a Fanatiz

Sling TV ofrece varios paquetes y complementos diferentes, muchos de los cuales incluyen beIN SPORTS y/o beIN SPORTS en Español. Sling es el servicio de transmisión más barato con beIN Sports si planeas mantenerlo a largo plazo.

Los paquetes “Sling Orange + Sports Extra” (49 canales) y “Sling Blue + Sports Extra” (58 canales) incluyen beIn SPORTS y cada uno cuesta $30 durante el primer mes ($40 por mes después de eso):

Sling TV

El paquete “World Sports” (siete canales) incluye beIN SPORTS y cuesta $10 por mes o $60 por un año:

Sling TV World Sports

El paquete “Best of Spanish” (23 canales) incluye beIN SPORTS en Español y beIN SPORTS Connect. Cuesta $10 por mes:

Sling TV Best of Spanish

Una vez registrado en Sling TV, puede ver una transmisión en vivo de Barcelona vs Levante (transmisión en inglés o español) en su computadora a través del sitio web de Sling TV, o en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast, Xbox One u otro dispositivo de transmisión a través de la aplicación Sling TV.

