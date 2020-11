No te pierdas los mejores partidos de fútbol este fin de semana: 7 y 9 NOV

Durante este fin de semana del 7 y 8 de noviembre, habrán emocionantes partidos de fútbol en las diferentes ligas europeas para disfrutar de los mejores jugadores en una nueva jornada emocionante. Por ello, desde ya, Ahoramismo te deja los partidos más importantes del fin de semana para que programes tu fin de semana futbolero. ¡No te lo pierdas!

Los siguientes partidos se muestran con el horario de Estados Unidos.

Sábado 7 de noviembre

Everton vs. Manchester United: Si eres amante de la Premier League y sobre todo colombiano viviendo en USA, si quieres ver a James Rodríguez y Jerry Mina, tendrás que madrugar. En plena disputa por la Premier League, este es uno de los duelos más emocionantes del sábado. Los dirigidos por Carlo Ancelotti tienen una prueba de fuego al enfrentar a uno de los mejores equipos del fútbol inglés. Con la participación de James Rodríguez los Toffees de ganar se pondrían al liderato en la tabla de posiciones. Este partido se jugará a las 04:30 hora del pacífico y 07:30 hora del este. Y de acuerdo a LiveSoccer será transmitido por UNIVERSO NOW, NBC Sports App, NBCSN, NBCSports.com, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, SiriusXM FC.

FC Barcelona vs. Real Betis: En cuando a LaLiga de España, el FC Barcelona recibirá al Real Betis en el Camp Nou. El conjunto andaluz es un fuerte rival, para los Culés que vienen de ganar en la Champions League 2-1 ante el Dynamo Kiev, pero de empatar en competición local frente al Alavés. Los dirigidos por Ronald Koeman tendrán que reencontrarse con la victoria en competición local si quieren pelear por el trofeo. Actualmente el Barça se posiciona en la casilla 12 con solo 8 puntos.

Este partido será a las 10:15 (10:15 AM, Washington) y a las 07:15 (7:15 AM, Los Ángeles) y de acuerdo a LiveSoccer podrá verse por Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS.

🔜 #BarçaBetis

🗺 Los horarios internacionales para no perderse la jornada 9 de @LaLiga 👇 pic.twitter.com/gsx2jLmTgS — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 6, 2020

Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich: Clásico alemán en un duelo que enfrenta a los dos mejores equipos de la Bundesliga. Actualmente ambos equipos están empatados en la punta de la clasificación con 15 puntos, pero Bayern Múnich ha marcado 24 goles en la temporada y Borussia 13.Este encuentro está programado a las 9:30 hora del pacífico y 12:30 hora del este y se podrá ver por ESPN+, de acuerdo a LiveSoccer.

🗯️ Lucien #Favre: "Die zwei letzten Spiele gegen Bayern waren gut, auch wenn wir knapp verloren haben. Wir müssen jetzt eben eine noch bessere Leistung abliefern und natürlich wie zuletzt sehr gut verteidigen." 👊#BVBFCB pic.twitter.com/45RiuBPidq — Borussia Dortmund (@BVB) November 6, 2020

Domingo 8 de noviembre

Lazio vs Juventus: Los dirigidos por Andrea Pirlo saldrán a a ataque ante la Lazio, para poder seguirle la pista al AC Milán que se encuentra en la primera posición de la clasificación. La Juventus llega luego de derrotar al Ferencvaros por la Champions League por 4-1 y con el mismo marcador ante el Spezia por la competición local. Por su parte, la Lazio con su su goleador Ciro Inmobile, pensará en llevarse el triunfo luego de inicio de campeonato bastante flojo. Este encuentro será a las 04:30 hora del Pacífico y a las 6:30 hora del este. El encuentro será transmitido por ESPN Deportes+, ESPN2, ESPN Deportes de acuerdo a LiveSoccerTV.

Atalanta vs. Inter: Estos dos equipos de la Serie A por la séptima fecha tras al equipo de Gian Piero Gasperini que recibe al de Antonio Conte. Luego de las derrotas en Champions League, el Atalanta que sufrió una goleada de 0-5 ante el Liverpool y el Inter de Milán que no pudo contra el Real Madrid 3-2, ambos buscarán la victoria en competición local, en donde los Negriazules llegan tras vencer 2-1 al Crotone con un doblete del colombiano Luis Muriel mientras que el equipo de Bérgamo sufrió para empatar 2-2 frente al Parma.

Este partido será a las 9:00 hora de Chicago, 10:00 de Nueva York y 7:00 en Los Angeles y se podrá ver en vivo por medio de Fanatiz USA, ESPN+, Rai Italia Nord America de acuerdo a LiveSoccer.

Manchester City vs. Liverpool: el vigente campeón de la Premier League se enfrenta en condición de visitante al Manchester City en el Etihad Stadium. Pep Guardiola vs. Jürgen Klopp respectivamente. El City, no ha comenzado de la mejor manera y tras seis partidos disputados, tres triunfos y dos empates y una derrota, se encuentran a cinco unidades del líder el Liverpool, es 10° posición de la tabla con 11 puntos, pero con un partido menos. El último juego de los citizens fue por 1-0 frente al Sheffield United, y en Champions League derrotó al Olympiacos por 3-0 de local.

En cuanto al Liverpool, es el líder de la competición con 16 puntos, y viene de vencer 2-1 al West Ham y en la Liga de Campeones golearon por 5-0 al Atalanta de Italia.

El partido será a las 8:30:00 hora del pacífico y 11:30:00 hora del este y se podrá ver, de acuerdo a LiveSoccerTV por medio de Peacock, SiriusXM FC.

"Sabemos lo importante que es el partido y lo bien que lo tenemos que hacer para poder ganarles" 💬 Pep Guardiola

🔵 #MCFCEspañol | #MCILIV pic.twitter.com/78pWpcKJgU — Manchester City (@ManCityES) November 6, 2020

Valencia vs. Real Madrid: Luego de vencer al Inter de Milán por Champions League, el Real Madrid visita al Valencia en Mestalla con la ilusión y objetivo de recuperar el primer puesto de la Liga de España. En competición local los de Zidane golearon 4-1 a Huesca y cuentan con 16 puntos y están solo a uno del líder, Real Sociedad.

Por su parte, el Valencia que se encuentra en el puesto 13° por debajo del Barcelona, en su último partido los dirigidos por Javi Gracia empataron 2-2 con el Getafe. Este encuentro será a las 12:00 PM hora del pacífico y a las 15:00 hora del este. De acuerdo a LiveSoccer se podrá ver el partido en vivo por medio de Fanatiz USA, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT.

⚽📺 ¡Desde las 17h30 CET, vive en nuestro canal de @Twitch 🎮 'THE PREVIA'!

🔴 ¡Interacción en directo y toda la actualidad de cara al partido de @LaLiga 🆚 @ValenciaCF! #RMLiga | #RMFans — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 6, 2020

