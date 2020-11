Dani Alves le da consejos a Sergiño Dest ¿Qué le dijo?

Una de las leyendas del FC Barcelona, ​el brasileño, ​Dani Alves, sabe todo sobre lo que se necesita para jugar triunfar con el conjunto catalán, por ellos ha ofrecido un pequeño consejo al nuevo fichaje, el estadounidense Sergino Dest.

El internacional brasileño gozó de un gran éxito como jugador Culé, ganando seis títulos de Liga y levantando la Copa de Europa en tres ocasiones durante los ocho años que estuvo en el Camp Nou.

Desde entonces, el Barça ha tenido problemas para reemplazar a Alves desde que se fue en 2016 con la estrella de la Selección Estadounidense, Sergiño Dest, último jugador que llegó al conjunto azulgrana, con el fin de quedarse con el puesto de lateral derecho.

A Dani Alves se le preguntó acerca del joven de 20 años en una entrevista con RAC1 en donde dio unas sencillas palabras de sabiduría para el joven: “Si tengo que darle un consejo a Dest, es muy sencillo: ¡Dale el balón a Messi! Sergiño Dest tiene mucha calidad y posibilidades de ganar grandes cosas en el Barça, pero no me gusta hacer comparaciones. Me pasó con Cafú… no tienen sentido ”.

Sergiño Dest llegó al Barcelona procedente de la Eredivisie club Ajax en el mes de octubre, logrando asó tener un impacto en el Camp Nou. El zaguero ha aparecido en ambos lados de la defensa y ya ha disputado seis partidos con los catalanes.

El lateral también ha sido llamado a la escuadra de la Selección Nacional de Fútbol Estadounidense para los próximos partidos internacionales contra Gales y Panamá. Su compañero en el Barcelona, ​​Konrad de la Fuente, también ha sido convocado por el técnico Gregg Berhalter.

