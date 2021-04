La FIFA se declara sobre el tema de la Superliga ¿qué dijo Infantino?

La FIFA expresó el domingo, a través de un comunicado, su “desaprobación a una ‘liga europea cerrada y escindida'”. Esta declaración salió justo después de de que la UEFA hiciera lo mismo y dijera que estaba dispuesto a tomar medidas similares.

El máximo organismo futbolístico mundial sale así al paso del anuncio hecho también esta noche por parte de doce de los principales clubes europeos de crear una nueva competición, la Superliga.

El acuerdo ha sido firmado por los clubes españoles Real Madrid, Barcelona (quien había sido confirmada su participación con Josep María Bartomeu) y Atlético de Madrid. Entre los italianos estaban el Milan, Inter y Juventus y los ingleses Liverpool, Manchester City, Chelsea, Manchester United y Tottenham.

Próximamente habrá tres equipos más invitados, que se mencionan que serán Bayern Múnich, Borussia Dortmund y el PSG. Estos últimos todavía no son confirmados, pero se menciona que puede estar por caer.

FIFA official statement 🚨

"FIFA can only express its DISAPPROVAL to a 'closed European breakaway league' outside of the international football structures and not respecting the aforementioned principles".

So, UEFA and FIFA are both *against* the #SuperLeague.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 18, 2021