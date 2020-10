Josep Bartomeu renuncia como presidente del Barcelona: ¿Por qué razón?

Lo que era un secreto a voces, ha terminado de confirmarse este martes: Josep María Bartomeu presentó su dimisión como presidente del FC Barcelona y él, al igual que toda su junta directiva, dejan sus respectivos cargos en el club catalán tras la dura derrota frente al Real Madrid en el Clásico español.

Bartomeu, de 57 años, ha presentado su renuncia luego de que desde la Generalitat, presidida actualmente por Pere Aragonés, ratificaran la realización del voto de la moción de censura mediante un referéndum el próximo fin de semana, para que los socios habilitados definieran el futuro de la comisión directiva.

“La dimisión es una decisión meditada, serena y acordada por todos los miembros de esta junta directiva”, explicó Bartomeu en una conferencia de prensa posterior a que la noticia de su renuncia tome conocimiento público en todo el mundo.

🚨 Bartomeu presenta su dimisión 🔵🔴 pic.twitter.com/Cp14cXGASG — Diario SPORT (@sport) October 27, 2020

“Un club como el Barça debe tener transiciones ordenadas entre gobierno y gobierno. Se ha insinuado que teníamos intereses ocultos, cosas a esconder, que no debíamos avalar. Todas ellas con intereses partidistas y electorales. Se nos faltó al respeto”, agregó Bartomeu en su discurso.

🔴📺 @jmbartomeu: "No podem convocar el vot de censura en les actuals circumstàncies i per això dimitim de les nostres funcions" 👉@esport3 EN DIRECTE #BartomeuTV3 pic.twitter.com/XWoi6mE8di — Esport3 (@esport3) October 27, 2020

Por otra parte, Bartomeu lamentó las amenazas sufridas en el último tiempo por lo que, finalmente, fue la trunca salida de Lionel Messi del FC Barcelona. “Se nos ha faltado al respeto, se nos ha insultado, faltado y amenazado a mí y a mi familia“, subrayó Bartomeu.

Una carta que sirvió de poco

La dimisión de Bartomeu y su dirigencia se confirma un día después de que las autoridades del FC Barcelona enviaran una carta a la Generalitat de Barcelona para que se postergue el voto de censura, argumentando que bajo el contexto de la pandemia era muy riesgoso para la masa societaria que se presentaría a los comicios.

“Nuestro electorado tiene una media de edad de 58 años, con más de 40.000 socios mayores de 60 años…/… y nuestra mayor preocupación se centra en evitar toda actuación que coloque a estos colectivos ante un riesgo elevadísimo de contagio, dada su vulnerabilidad”, dice la carta que envió este lunes Bartomeu a Aragonés, dejando en claro la postura de la Junta que dirigía los caminos del FC Barcelona.

De esta manera, y tal como consigna el diario Sport, Bartomeu y compañía expusieron su preocupación ante la inminente realización del voto de censura “en pleno Estado de Alarma, con el toque de queda y un número de contagios al alza”.

. @JordifarreFcb califica la carta de Bartomeu a la Generalitat como "un despropósito" El líder de #NouImpulsBarça avisa con "emprender acciones legales" si la moción no se lleva a cabo el 1 y 2 de noviembrehttps://t.co/Ftyha2cj2E — EP Deportes (@EPdeportes) October 26, 2020

La citada fuente asegura que la dimisión de Bartomeu y los dirigentes que lo acompañaban al frente del club blaugrana fue aprobada sin discusión, poniéndole fin a una etapa de seis años en la que el Barça obtuvo

Cabe recordar que Bartomeu llegó a la presidencia del FC Barcelona en 2014, cuando era vicepresidente y asumió ante la renuncia de Sandro Rosell. Y en 2015, meses después de conseguir la UEFA Champions League con Luis Enrique en el banquillo, fue reelecto. Pero desde aquel entonces, el castillo de naipes que había sabido construir el club catalán en la última década se fue derrumbando poco a poco.

Los números de Bartomeu al frente del FC Barcelona

Al cabo de seis años al frente del FC Barcelona, la gestión de Josep María Bartomeu acumuló 13 títulos para las vitrinas del club catalán.

Con Bartomeu como presidente, el FC Barcelona cosechó cuatro títulos en La Liga, una Champions League, cuatro Copas del Rey, 2 Supercopas de España, 1 Mundial de Clubes y una Supercopa de Europa.

Los números de #Bartomeu como presidente del #FCBarcelona 🔢 💥 379 partidos (267 triunfos, 63 empates y 49 derrotas).

🏆 4 títulos en #LaLiga, 1 Champions League, 4 Copas del Rey, 2 Supercopas de España, 1 FIFA World Cup y 1 Supercopa UEFA. ¿Qué te pareció su gestión? ✍️⤵️ pic.twitter.com/oEpFakg4MJ — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) October 27, 2020

En tanto, el equipo disputó 379 partidos bajo el mandato de Bartomeu, de los cuales 267 fueron triunfos, otros 63 terminaron en empate y y apenas se registraron 49 derrotas.

Cuando Leo Messi escrachó a Bartomeu

Después de varios días de incertidumbre sobre lo que sería el futuro futbolístico de Leo Messi, quien ya había comunicado vía burofax que quería dejar el FC Barcelona, fue el propio astro argentino quien declaró públicamente sobre las diferencias que tenía con el por entonces presidente Bartomeu.

“El presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra. El burofax era hacer oficial que me quería ir, porque el presidente no me daba bola”, aseguró Messi en diálogo con Goal.



A partir de ese enfrentamiento público, la relación entre Messi y Bartomeu sería irreparable.

