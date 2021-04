La UEFA responde al anuncio de la Superliga ¿qué dijeron al respecto?

La noticia de la Superliga fue un temblor grave que sufrió el fútbol europeo y recién se comienzan a ver las secuelas se comienzan a ver. Horas después de que se hizo el anuncio de este nuevo torneo, la máxima entidad del fútbol europeo salió a plantarse contra esta inicitativa.

Para la UEFA, esta decisión fue considerada como un reto a la autoridad además de una posible amenaza a la Champions y Europa League. En total este comunicado básicamente pedía unidad ante un “cínico proyecto” que termina solamente en el interés de un puñado de equipos y, en esencia, eliminando a la competencia en una torneo que sería cerrada.

En el comunicado, la UEFA también amenazó con posibles suspensiones a los equipos que participan y jugadores que son parte de ella.

UEFA, the English Football Association, the Premier League, the Royal Spanish Football Federation (RFEF), LaLiga, the Italian Football Federation (FIGC) and Lega Serie A have today released a statement.

