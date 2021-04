Federico Valverde habló sobre el partido contra el Liverpool ¿qué dijo?

En esta temporada, el joven uruguayo, Federico Valverde se ha convertido en el as debajo de la manga de Real Madrid. En el partido contra el Liverpool jugó como lateral derecho, interior, mediocentro, mediapunta y extremo en el Real Madrid. El comodín del técnico Zinedine Zidane.

Venía con un problema físico tras disputar El Clásico de España ante FC Barcelona, compitió durante 72 minutos como lateral y tuvo problemas serios con Sadio Mané en la primera parte del encuentro.

Pese a todo eso, Federico Valverde se repuso y terminó siendo una de las figuras en la clasificación del Real Madrid a las semifinales de la UEFA Champions League.

En la entrevista que le concedió a ESPN Argentina, el todoterreno uruguayo no negó que sufrió cuando tuvo que jugar de lateral. Enfrentar al atacante del Liverpool e implicó un reto impresionante: “La verdad que sí (con Mané). Para ser sincero, sí. Es bravo. Además que es un gran equipo Liverpool, Mané tiene unos metros que arranca rapidísimo. Me costó, pero traté de dar lo mejor y aportar mi granito de arena al equipo”.

Les tocó lidiar contra un equipo que genera mucho por bandas pero que también le faltó mucha precisión. “Ellos atacaban por bandas, sabían que levantaban centros y entraba mucha gente al área. Tratamos de corregir eso, a la hora que centraban estar atentos a las marcas y, bueno, nosotros creo que tuvimos claras, y no las aprovechamos. Vimos para ganar, no pudimos ganar, pero clasificamos”.

Valverde también jugó haciendo un esfuerzo grande al tener que jugar con una lesión importante. Este tenía una lesión en su tobillo y tuvo que pisar el césped ya que habían muchas ausencias, esto encima de jugar como lateral por primera vez en su carrera.

Antes del partido

Al ser cuestionado sobre el incidente de las piedras y botellazos al autobús del Real Madrid, el volante de 22 años se lo tomó con humor. Este recordó que ese tipo de cosa no es algo extraño en Sudamérica. Incluso compartió que situaciones como esa le sirven para motivarse un poco más.

No pasa nada. Yo que vengo de allá (Peñarol), es normal. No pasa nada. Te da ese plus de decir: ‘Bueno, ahora en el campo voy a salir a matar y voy a dejar todo’”. Valverde litermente lo hizo.

La novia del jugador publicó una foto de cómo estaba el tobillo suyo y esta imagen fue a ser viral en pocas horas.

¿Real Madrid tiene lo necesario para llevarse lo que tiene por disputar?

A falta de un mes y pico para terminar la temporada, el Madrid puede ganar un doblete (Liga y Champions). Valverde reconció que hay una obligación para el Real Madrid de jugar y ganar todo lo que hay por disputar. “Sí, sí, Una vez que te pones esta camiseta tienes que luchar por todo. Sí que tenemos lesiones, es difícil, pero sabemos que el equipo está luchando por un mismo objetivo y vamos a tirar todos para adelante”.

Ahora el equipo merengue se enfrentará al Chelsea pero antes tendrá la lucha por la liga en la que tuvo un envión al derrotar al Barcelona el fin de semana pasado. Ahora tendrá la mente puesta en los partidos contra el Getafe, Cádiz y Real Betis antes de disputar la semifinal de la Champions.

