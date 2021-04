Andre Drummond fuertemente criticado por analista tras pobre actuación

Es solamente el principio de Andre Drummond con los Los Angeles Lakers pero ya ha sufrido algunos altibajos. El sábado, dominó a los Brooklyn Nets con 20 puntos y 11 rebotes en 22 minutos. El lunes tuvo una aburrida actuación de tres puntos en la derrota ante los New York Knicks.

Claramente le está llevando más tiempo de lo deseado a Drummond recuperarse tras haber estado ausente varias semanas. Esto no impidió que Skip Bayless criticara al pivot por su actuación.

Huh? At Madison Square Garden, Kareem Abdul-Drummond, Laker Savior, scored only 3 points in 25 minutes as the Lakers lost by 15 to the Knicks??? Hmmm. Maybe that's why 19-34 Cleveland got rid of him. — Skip Bayless (@RealSkipBayless) April 13, 2021

Aunque el juego fue preocupante en cuanto a la actuación de Drummond, es todavía demasiado pronto para sugerir que no será un jugador de impacto para los Lakers. Primero que nada, aún no ha tenido la oportunidad de jugar con LeBron James y la superestrella hace que todos los jugadores que estén a su alrededor sean mejores.

Drummond podría causar un impacto mucho mayor cuando LeBron esté en la cancha. Además, aún está lidiando con la lesión en el dedo del pie que sufrió el día de su debut con los Lakers al perder la uña del dedo gordo y la cual no crece de un día para otro. El se recuperará sin duda, pero tomará algo de tiempo para hacerlo.

Drummond verá cómo podrá anotar

Para un pivot, el tema de anotar no es siempre lo más fácil, especialmente en la actual NBA. Si no puedes lanzar triples, tu efectivdad se ve limitada. A esto se suma el hecho de que los Lakers no tienen a su mejor distribuidor en LeBron en este momento, y que Drummond no va a ser siempre el anotador más efectivo. Sin embargo, él piensa que encontrará la manera de ser más productivo.

“He jugado en la NBA por mucho tiempo donde no tocaba mucho el balón debajo del aro, y aún así promedié 16 y 16”, dijo Drummond a Kyle Goon de OC Register. “Así que de una forma u otra, veré cómo hacerlo.”

Drummond recientemente estuvo alejado de las canchas por bastante tiempo mientras que los Cavaliers decidían qué hacer con él. Mientras tanto aprovechó la oportunidad para trabajar en su juego.

“Cuando (Cleveland y yo) decidimos que no iba a jugar más, dije, ‘muy bien, no voy a perder el tiempo enfadado y molesto sobre todo este asunto’”, dijo Drummond. “Voy a aprovecharlo para asegurarme de mejorar y estar preparado para lo que viene.”

Va a tomar tiempo poder ver lo que Drummond es realmente capaz de hacer con este equipo. Ya ha mostrado algunos destellos y aún hay muchas oportunidades por delante.

Drummond será efectivo contra ciertos equipos

Drummond es un pivot a la antigua. Si hubiese jugado a principio de los 2000, sería una superestrella. Su estilo ahora es un poco anticuado, pero eso no significa que no pueda ser muy efectivo. Similar a como los Lakers utlizaron a Dwight Howard la temporada pasada. Drummond muy probablemente no va a tener un impacto en todos los partidos. De hecho, tal vez desasparezca por momentos de la alineación durante los playoffs.

Él será muy útil para los Lakers cuando enfrenten a ciertos equipos. Está claro que será un arma importante cuando jueguen contra los Nets. Simplemente, ellos no tienen el tamaño para detenerlo. También será valioso ante los Clippers, que no tienen alguien corpulento. Sin embargo, va a tener problemas contra los equipos que tienen jugadores de gran tamaño que pueden disparar. Los Lakers preferirían evitar a equipos como los Denver Nuggets y los Philadelphia 76ers. Dicho esto, el equipo probablemente tendrá a Anthony Davis de regreso a tiempo para los playoffs y quien podrá cargar con algunas obligaciones defensivas que se requieran.

