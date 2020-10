Barcelona vs Sevilla: Hora y cómo ver el Live Stream

El FC Barcelona de Ronald Koeman buscará su tercer triunfo consecutivo en LaLiga 20/21 cuando enfrente al siempre complicado Sevilla en el Camp Nou.

Después del fatídico 2-8 sufrido en los cuartos de final de la Champions League a manos del FC Bayern, el Barcelona de Koeman parece haber recuperado la memoria tras sus victorias ante Villarreal y Celta de Vigo.

“Sabemos que es un equipo fuerte, que aspira todas las temporadas a muchas cosas con muy buen entrenador. Es un partido complicado, pero si estamos bien, en casa, como los últimos dos partidos, tendremos cosas a nuestro favor. El partido es una lucha durante muchos minutos. Estamos confiados”, sostuvo el entrenador del FC Barcelona.

Leo #Messi's favorite team to score against in La Liga, with 29 career goals. #BarçaSevilla pic.twitter.com/h9OcjfPvfQ — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 3, 2020

Sobre Dembelé dijo que “Tenemos mucha competencia arriba, tenemos mucha calidad. Puede jugar por ambas bandas. Tenemos muchos jugadores. Ansu está por delante de Dembélé. Si un jugador está descontento, que me hable. Yo quiero futbolistas contentos. Si un jugador no quiere estar aquí, que me lo diga. Él no me ha dicho nada. Voy a contar con él y nada más’.

🗣️ Julen Lopetegui, en la rueda de prensa previa al #BarcaSevillaFC: "Ellos tienen energías renovadas y están mostrando cosas muy buenas". #WeareSevilla #NuncaTeRindas — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 3, 2020

Por su parte, Julen Lopetegui, director técnico del Sevilla, hizo la siguiente valoración sobre el encuentro: “Es un partido nuevo ante un rival que está muy bien, con un entrenador nuevo con energías renovadas y que está mostrando cosas muy buenas. Cada partido es una situación nueva y una oportunidad. Tenemos que hacer lo que queremos hacer, un buen partido ante un magnífico rival y llegar al límite. No hay otra forma de jugarle al Barcelona”.

📋 CONVOCATORIA | Lista de 23 para viajar a Barcelona, con la novedad de Carlos Fernández. #WeareSevilla #NuncaTeRindas #BarcaSevillaFC — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 3, 2020

Este partido lo puedes disfrutar el domingo 4 de octubre a través de beIN SPORTS en todo el suelo estadounidense desde las 3:30PM ET, 12:30PM PT.

