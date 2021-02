Fallece el excampeón del mundo Leon Spinks ¿cómo murió?

Leon Spinks, fue uno de los pesos pesado durante su mejor momento que pudo ganarle al legendario Muhammad Ali y quitarle su título mundial en 1978. Este pugilista falleció a los 67 años tras una batalla con el cáncer de próstata.

Leon y su hermano Michael fueron parte del equipo de boxeo del equipo olímpico de Estados Unidos en las olimpiadas de 1976 en Montreal. Para muchos, ese equipo es considerado uno de los mejores en la historia del boxeo olímpico. Leon ganó la medalla de oro en Montréal en la categoría pesada liviana al derrotar al cubano Sixto Soria. Ese combate sería el fin de una carrera amateur en la que acumuló una marca de 178-7 con 133 nocauts.

Spinks también se le conoce por sus dos peleas contra Ali en el que le ganó el título peso completo en febrero de 1978 en una pelea que superó al legendario campeón por puntos. Esto fue después de siete peleas como profesional ante un Muhammad Ali que ya estaba en decadencia en su carrera. Lo de Spinks fue una de los resultados más impresionantes en la historia de los pesos pesados.

También fue una de las pocas peleas en las que Alí enfrentó a un rival que era más pequeño que él. Spinks lo consideraban más un peso crucero pero era muy trabajador y tenía mucha voluntad.

El reinado de Spinks duró poco ya que en la revancha contra Alí en el mes de septiembre de ese año, el oriundo de Louisville conquistó el título pesado por tercera ocasión, algo inédito en el mundo del boxeo. Esta pelea sería la última de relevancia en la carrera del ícono del deporte que después tendría dos peleas más en las que él ya se le pedía que se hubiese retirado antes de los combates antes de enfrentar a Larry Holmes y Trevor Berbick.

Después de esa pelea, Spinks no tendría el mismo éxito o relevancia en el boxeo aunque sí volvería a pelear por el título en dos ocasiones. En junio de 1981, él perdió por nocaut técnico contra Holmes, quien hacía la décima defensa de su título. Justo Holmes pelearía contra Michael Spinks en dos ocasiones. En junio de 1985 le quitaría el título a Holmes y en abril del año siguiente defendería su título.

Justo en marzo de 1986, Leon Spinks bajó de categoría y peleó con el título crucero, pero perdió por nocaut técnico ante Dwight Muhammad Qawi. Spinks terminaría su carrera en 1995 con marca de 26-17-3.

Problemas financieros

Spinks era conocido por su manera de gastar dinero de manera extravagante. Esto se vio mucho después de derrotar a Ali y fue causa por la cual tuvo tanto problemas fiscales durante gran parte de su vida. Estas decisiones lo tuvieron peleando en peleas en las que no podía competir tanto o se enfrentaba contra rivales que no daban la talla.

Spinks también entró al mundo de la lucha libre y también sería invitado frecuente a varias peleas de alto perfil y debido a su buena naturaleza, muchos de los fanáticos del pugilismo lo reconocían ayudaron con su situación económica.

Historia al lado de su hijo

Parte del legado de Leon es la carrera que tuvo su hijo Cory. Este fue un boxeador que se convirtió el campeón indiscutido peso welter en el 2003 al derrotar a Ricardo Mayorga. Su reinado duraría dos años hasta que cayera ante Zab Judah por nocaut técnico.

Leon and Cory Spinks son el único padre-hijo en haberse coronado como campeones liniales en sus respectivas categorías.

Leon Spinks fue admitido al Salón de la Fama en el 2017 con su hermano. Pero en ese momento, su salud ya estaba deteriorado por causa del cáncer por el cual estaba sufriendo. El ya estaba en silla de ruedas.

