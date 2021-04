Estadio de los Mets reabrió con público: ¿Pidieron ‘pasaporte COVID’ para entrar?

Este jueves 8 de abril los fanáticos del béisbol estuvieron de fiesta, tras la reapertura del famoso estadio CitiField de los Mets, en la ciudad de Nueva York, que estuvo cerrado por más de un año, debido a la pandemia del Covid-19 que impactó el corazón del condado de Queens de manera brutal. Y el equipo de casa consintió al público que fue a verlos desde la tribuna, con un triunfo 3-2 sobre los Marlins de Miami.

La reapertura del famoso coliseo deportivo fue reportada por CBS Local, donse se aseguró que a pesar de la buena nueva, autorizada por el gobernador del Estado, Andrew Cuomo, el flujo de espectadores fue mínimo.

El citado medio explicó que el CitiField no estuvo lleno este jueves, no por falta de espíritu deportivo entre los fans de los Mets, sino porque la reapertura se autorizó con un compendio de estrictas restricciones.

Marlins vs. Mets Game Highlights (4/8/21) | MLB HighlightsMarlins vs. Mets full game highlights from 4/8/21 Don't forget to subscribe! youtube.com/mlb Follow us elsewhere too: Twitter: twitter.com/MLB Instagram: instagram.com/mlb/ Facebook: facebook.com/mlb TikTok: tiktok.com/share/user/6569247715560456198 Visit our site for all baseball news, stats and scores! mlb.com/ 2021-04-09T00:14:49Z

Y es que aunque el estadio de los Mets cuenta con tribunas y cabinas para recibir a cerca de 42,000 espectadores, debido a la crisis del coronavirus que todavía no sigue alarmando a las autoridades de Nueva York, por norma estatal, solo es posible funcionar al 20% de capacidad. Por esa razón, según mencionó CBS Local, el estadio solo vendió online un poco menos de 9,000 boletos, que se agotaron rápidamente.

Dentro de los protocolos de seguridad ordenados por el Estado, como lo agregó el citado medio, se mencionó que hubo una exigencia absoluta de que nadie que no pudiera demostrar su estatus con respecto al coronavirus no podía entrar, así hubiese comprado su boleto.

En sus regulaciones, la Administración Cuomo y el equipo de los Mets exigían como “pasaporte de ingreso” demostrar que los espectadores ya están complentamente vacunados contra el Covid-19, con las dos dosis de Moderna o Pfizer o la dosis única de Johnson & Johnson.

El periódico El Diario NY aseguró que los asistentes que presentaron prueba negativa de COVID debían mostrar un test hecho menos de 72 horas antes de permitirse el ingreso al sitio deportivo.

Otros de los cambios significativos que incluyó la reapertura del estadio de los Mets, que llegó luego de que hace unos días abrió también el famoso estadio de los Yankees, en El Bronx, es que no se emitieron bolestos en papel y no se puede utilizar dinero físico para ninguna transacción en el CitiField.

Citi Field Welcomes Back FansCiti Field will welcome back fans today for the Mets' home opener. 2021-04-08T10:29:27Z

El uso de mascarillas todo el tiempo, el distanciamiento social y la instalación de puntos de higienización, también forman parte de las reglas de ingreso.

Citado por CBS Local, el primera base de los Mets, Pete Alonso, se mostró muy emocionado con el regreso de los juegos con público y dijo: “Este lugar, para mí, es extremadamente especial. Me encanta jugar frente a los fanáticos de los Mets, tenemos una base de fanáticos increíble y sé que van a hacer mucho ruido”.

