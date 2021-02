Citi Field de Nueva York abre centro de vacunación COVID-19: ¿Cómo pedir cita?

El viernes de la semana pasada las autoridades de salud de la ciudad de Nueva York redoblaron sus esfuerzos en los planes de vacunación contra el COVID-19, y en un acto muy audaz, convirtieron el famoso Estadio de los Yankees en un mega centro de vacunas.

Y siguiendo con su objetivo de poder vacunar por lo menos a 1 millón de personas cada mes, algo que dependerá del suministro de mayores dósis por parte del gobierno federal y las compañías farmaceúticas, este miércoles 10 de febrero el estadio de los Mets, el populoso Citi Field, del parque de Flushing abrirá sus puertas como otro mega centro de vacunas en Queens.

Así lo anunció el alcalde la Nueva York, según reportaron varios medios como NY1, donde se aseguró que desde este miércoles a las 10:00 de la mañana, el estadio Citi Field comenzará a vacunar a quienes califiquen dentro de los primeros grupos 1-A y 1-B, que puedes mirar al final de este artículo.

We have administered more than ONE MILLION COVID-19 vaccine doses. Imagine what we could do if we had the supply. We are in a CRISIS. Pharmaceutical companies need to step up, so we can save lives and get our nation back on track. pic.twitter.com/w1meN8WPos — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) February 9, 2021

“El sitio que tendremos a partir de mañana (miércoles) en Queens, Citi Field, está enfocado a los residentes de Queens. Nadie soportó la peor parte que los residentes de Queens, Elmhurst y otros vecindarios. Y el enfoque en los trabajadores del servicio de alimentos y los conductores con licencia de TLC”, comentó De Blasio en su conferencia de prensa, destacando que en este mega centro se atenderán a taxistas también, otro de los grandes grupos que se espera vacunar pronto.

“Necesitamos tomar medidas que fomenten la equidad y aborden la disparidad, pero todo tiene como telón de fondo la falta fundamental de suministro”, insistió De Blasio.

New Yorkers are AMAZIN’ and we’re proud to help keep them safe. As of January 25, #CitiField will become one of the largest #COVID19 vaccine sites in the city, working 24/7 to serve as many as 7K New Yorkers a week. #NYCVaccineForAll https://t.co/HCvN1zY2e2 pic.twitter.com/3lSIoXB4e7 — Citi Field (@CitiField) January 12, 2021

Aquellas personas que califiquen y que deseen solicitar una cita para vacunarse en el Citi Field, podrán hacerlo en la página nyc.gov/vaccinefinder o llamando al al 8-7-7-VAX-4-NYC (877-829-4692).

Y a pesar de que la gran crítica del gobierno municipal ha sido la falta de suficientes vacunas, De Blasio insistió en pedir a los residentes de Queens que acudan y aprovechen las citas disponibles para vacunarse, y mencionó que el plan es que con el paso de los días ese mega centro de vacunación sea de jornada continúa, los 7 días de la semana.

“Quiero ver más vacunas trasladadas al sitio de Citi Field, y eso sucederá en los próximos días. Ese sitio para mí tiene que convertirse en un sitio 24/7. No va a ser eso todavía. Solo serán ciertos días. Vamos a seguir expandiéndonos, pero el objetivo es enfocar los esfuerzos donde hay una necesidad particular y hay una necesidad particular en Queens y seguiremos moviendo la vacuna en esa dirección a medida que la obtengamos”, dijo el Alcalde.

Join us at City Hall with the latest on #COVID19 vaccines, a major announcement on housing and more. https://t.co/2RxJrDqGJv — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) February 9, 2021

“Tengo la esperanza de que veremos muchas más vacunas en las próximas semanas, y eso nos permitirá hacer lo que queremos, que es ir directamente a las bases, abordar las disparidades, hacer vacunas a un nivel mucho más alto. Pero nuevamente, no podemos hacer todo lo que queremos hacer ahora, a menos que obtengamos ayuda del gobierno federal y del gobierno estatal”, insistió Bill De Blasio.

AQUÍ PUEDES AGENDAR TU CITA PARA EL CITI FIELD nyc.gov/vaccinefinder.

Por ahora, y según las directrices de la Gobernación del Estado de Nueva York, estos son algunos de los grupos que califican para vacunarse en el Citi Field, de los Mets:

-Trabajadores del hospital de alto riesgo (trabajadores de la sala de emergencias, personal de la UCI y personal del Departamento de Neumología)

-Residentes y personal de hogares de ancianos y otras instalaciones de atención colectiva

-Empleados de centros de salud calificados a nivel federal

-Trabajadores de EMS

-Médicos forenses, examinadores médicos y ciertos trabajadores funerarios

-Personal y residentes de las instalaciones de OPWDD, OMH y OASAS

-Proveedores de atención urgente

-Personas que administran vacunas COVID-19, incluido el personal del departamento de salud local

-Todos los trabajadores de atención de la salud de alto riesgo para pacientes ambulatorios de cualquier edad que brinden atención directa en persona al paciente

-Todo el personal que está en contacto directo con los pacientes (es decir, el personal de admisión)

I received my first dose of the COVID-19 vaccine and I am overcome by a sense of relief. These are shots of HOPE for our city and we are urging every New Yorker to get one when eligible. Call 877-VAX-4NYC to check your eligibility. pic.twitter.com/8PxhJO1nGd — Chirlane McCray (@NYCFirstLady) February 10, 2021

-Todos los trabajadores de salud pública de alto riesgo de primera línea que tienen contacto directo con pacientes, incluidos los que realizan pruebas de COVID-19, manipulan muestras de COVID-19 y vacunas COVID-19

-Médicos que trabajan en consultorios médicos privados y su personal

-Médicos que trabajan en prácticas médicas afiliadas a hospitales y su personal

-Médicos que trabajan en clínicas de salud pública y su personal.

-Enfermeras registradas

-Prácticas médicas especializadas de todo tipo

-Dentistas y ortodoncistas y su personal

-Psiquiatras y psicólogos y su personal

-Fisioterapeutas y su personal

-Optometristas y su personal

-Farmacéuticos y auxiliares de farmacia

-Trabajadores de atención domiciliaria

-Trabajadores de hospicio

-Personal de hogares de ancianos / centros de enfermería especializada que no recibieron la vacuna COVID a través del Programa Pharmacy Partnership for Long-Term Care

-Personas mayores de 65 años

-Personal de primeros auxilios y apoyo para agencias de primeros auxilios

-Docentes y trabajadores de la educación

-Trabajadores de seguridad pública

-Trabajadores del transporte público

-Trabajadores de supermercados

-Personal de instalaciones estatales de detención y rehabilitación de menores

-Instructores universitarios en persona

-Estudiantes de maestros, administradores escolares, personal paraprofesional y personal de apoyo, incluidos los conductores de autobuses

-Contratistas que trabajan en una escuela o distrito escolar P-12

-Proveedores de cuidado infantil grupales autorizados, registrados, aprobados o legalmente exentos

-Empleados o personal de apoyo de un entorno de cuidado infantil con licencia o registrado

-Empleados de aerolíneas y aeropuertos

-Empleados de ferrocarriles de pasajeros

-Empleados de metro y transporte público (es decir, MTA, LIRR, Metro North, NYC Transit, Upstate transit)

-Empleados de ferry

-Empleados de la Autoridad Portuaria

-Empleados de autobuses públicos

Personas que viven en un refugio para personas sin hogar donde el alojamiento para dormir, bañarse o comer debe compartirse con personas y familias que no forman parte del mismo hogar

-Individuo que trabajan en refugios para personas sin hogar

