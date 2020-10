Francesco Totti está devastado: ¿quién se le murió al mítico capitán de la Roma?

Enzo Totti, padre de la mítica leyenda de AS Roma, falleció a los 76 en el hospital Spallanzan de la capital italiana, a causa del coronavirus.

El ‘Sheriff’ como lo apodaban sus allegados se había contagiado el virus hace unos pocos días y era un paciente de riesgo debido a un infarto que había sufrido hace unos pocos años.

Hoy, falleció por coronavirus Enzo Totti, papá de Francesco. Enzo lo acompañaba a todos sus partidos, tanto de local como de visitante. Cuando el equipo celebraba alguna ocasión especial, Enzo le llevaba al plantel su famosa "Pizza Alla Mortadella", que él mismo hacía. QEPD, Enzo pic.twitter.com/CsSS77ohG5 — Juez Central (@Juezcentral) October 12, 2020

Ciao Enzo ❤️ Il nostro abbraccio va a Fiorella, Francesco, Riccardo e a tutta la famiglia @Totti #ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) October 12, 2020

El club donde militó durante toda su carrera se unió al difícil momento que vive la familia con un sentido mensaje: “Nuestro abrazo es para Fiorella, Francesco, Riccardo y toda la familia”, haciendo referencia a su mujer y su hermano.

El Real Madrid quiere expresar sus condolencias, su apoyo y cariño a la leyenda de la @OfficialASRoma @Totti así como a toda su familia, a sus amigos y seres queridos, por el fallecimiento de su padre, Enzo Totti.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (34🏆) (@realmadrid) October 12, 2020

A pesar de no haber vestido nunca la camiseta del Real Madrid, el club de la capital española también le dedicó unas palabras: “El Real Madrid quiere expresar sus condolencias, su apoyo y cariño a la leyenda de la Roma Totti así como a toda su familia, a sus amigos y seres queridos, por el fallecimiento de su padre, Enzo Totti”.

El legado para las nuevas generaciones

En medio del difícil momento que vivía Italia a causa de la pandemia del coronavirus, Francesco le dedico un posteo: “Estoy transmitiendo todo lo que me enseñaste a mis hijos, a tus nietos. Gracias por todo, papá, o mejor dicho Sheriff”.

Un compañero infaltable

Enzo fue uno de los primeros que confió en el talento de su hijo y lo acompañaba por todo el mundo donde jugaba tanto con el seleccionado italiano, como con su club. Ambos tenían el mismo amor incondicional y eran fanáticos de AS Roma.

El principal crítico

En numerosas entrevistas, Francesco reconoció que su padre, lejos de elogiarlo, lo criticaba constantemente, algo que surtió efecto y en gran medida llevo a su hijo a ser el extraordinario jugador e ídolo absoluto de la AS Roma.

“Papá nunca me felicitó, al contrario, siempre me pegaba. Cuando marqué dos goles, me dijo que tenía que marcar cuatro. Hasta el último día nunca me dijo nada. Y tal vez esta fue mi suerte. Mis padres me enseñaron los valores correctos, como respetar a las personas mayores”.

Una carrera llena de palmarés

Francesco Totti vistió la camiseta de la Roma entre 1992 y 2017, con 619 partidos y 250 goles. En la Selección Italiana estuvo entre 1998 y 2006 con 59 participaciones y 9 tantos marcados. Sin dudas el gran logro fue la obtención de la Copa del Mundo en Alemania 2006.

LEER MÁS: Cristiano Ronaldo anuncia su retiro de la selección de Portugal

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Sigue Real Madrid AhoraMismo en Facebook

Sigue FC Barcelona AhoraMismo en Facebook