[VIDEO] El emotivo adios del Kun Agüero

En el 2021, llovió sobre mojado para el Barcelona. El último golpe que recibió fue uno más humano que futbolístico ya que Sergio Agüero decidió alejarse de las canchas tras el diagnóstico de una arritmia benigna que no lo permitirá competir al nivel más alto sin poner en riesgo su vida.

El jugador estuvo rodeado de figuras del Barcelona del pasado y presente, incluyendo Sergio Busquets. También estaba presente su extécnico en el Manchester City, Pep Guardiola además del director de fútbol del cuadro inglés, Txiki Beguiristain, el vice presidente del Atlético de Madrid Antonio Alonso y el exjugador colchonero Antonio López.

🤟 𝐔𝐧 𝐂𝐮𝐥𝐞𝐫 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐬𝐢𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞. pic.twitter.com/08ReHJeFEw — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 15, 2021

En el emotivo despido, el jugador recibió unos aplausos alentadores, avisó que iba a respirar un poco más y arrancó. “Esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol profesional y es un momento muy duro, pero estoy muy feliz por la decisión que tomé. Primero es mi salud. Tomé esta decisión por el problema que tuve hace más de un mes”, dijo Agüero.

We take a look back at some amazing @aguerosergiokun fan tributes and special memories! ✨#ManCity pic.twitter.com/DKRlWWW4xS — Manchester City (@ManCity) December 15, 2021

Todo esto surgió cuando el pasado 30 de octubre, el jugador tuvo un episodio en en el partido contra el Alavés y desde ese momento no volvió a pisar el césped.

Hoy hemos acompañado a @aguerosergiokun en el acto en el que anunció su despedida de los terrenos de juego. Antonio Alonso, vicepresidente, y @lopez3_a, leyenda rojiblanca y compañero del Kun, quisieron arroparle en este emotivo día. pic.twitter.com/niYJE8hsrB — Atlético de Madrid (@Atleti) December 15, 2021

Agregó: “Estuve en manos de los médicos y ellos me dijeron que lo mejor era dejar de jugar. Hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no ha habido mucho”.

“Estoy muy orgulloso y feliz por mi carrera. Siempre soñé con ser futbolista, desde los 5 años cuando toqué una pelota. Mi sueño era jugar en Primera y nunca había pensado en llegar a Europa”.

“Desde que llegué me trataron muy bien. Acá en Barcelona son muy fans. Eso me sorprendió mucho y también el cariño que recibí. Me hubiese gustado ayudar a mis compañeros, pero las cosas pasan por algo. Les deseso lo mejor y me voy muy contento por haber estado en este club,” afirmó.

El futuro del Kun y del Barca

Por ahora hay algo muy clave que se tiene que enfatizar ante la necesidad de poder conseguir refuerzos. El equipo sigue buscando maneras de salir de su profunda crisis económica.

Sin embargo, Joan Laporta sigue dando de qué hablar al mencionar a varios nombres de alto perfil que suenan hasta irrealistas conociendo el presente de la institución culé.

En los medios catalanes se hablaba de Karim Adeyemi hasta hace un par de días, hasta que el joven alemán a través de su representante dijo que irá al Borussia Dortmund.

También se mencionó que Laporta busca al ariete del Dortmund, el noruego Erling Haaland. En los últimos días el equipo alemán confirmó que no tiene cláusula de rescisión, pero el tema salarial va a ser algo muy complicado teniendo que cuenta que tienen que vender jugadores para poder comprar en el mercado de pases de enero.

