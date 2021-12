INFORME: Se retira el Kun Aguero

El Barcelona recibió otro fuerte golpe, aunque en este caso, no se puede decir que es una sorpresa. En las próximos días, el Kun Agüero le dará punto final a su carrera después de casi 18 años.

Según el Diario SPORT, el jugador anunciará que deja el fútbol por causa de un problema cardíaco que se le encontró en el pasado mes de octubre. En las últimas semanas, se confirmo que el jugador de 33 años tiene una arritmia no benigna. Con esta condición, el histórico goleador del Manchester City no podría seguir compitiendo al nivel más alto.

Los rumores se comienzan a confirmar

Durante el último mes, se especuló mucho sobre el futuro del goleador. Hubo informes que decían que el exAtlético Madrid iba a marcharse del fútbol. Hasta habían también se filtraron comentarios adelantan sobre el inminente adiós del jugador. “El Kun me acaba de enviar un mensaje y, lamentablemente, se confirma. Por esta razón estoy muy triste”, dijo Nasri, excompañero de Agüero en el Manchester City. Esto ocurrió el pasado mes de noviembre cuando el francés admitió que sabía de esto durante un programa en Canal+.





Play



Canal Football Club : Samir Nasri confirme la retraite de Kun Aguero ! Canal Football Club : Samir Nasri confirme la retraite de Kun Aguero ! ABONNEZ VOUS ET ACTIVEZ LA CLOCHE DE NOTIFICATION POUR NE RIEN 🛎 #football #canalfootballclub #aguero #barcelona #laliga 2021-11-20T21:32:31Z

El jugador argentino, que había firmado dos años de contrato con el Barça, tuvo que retirarse durante el Barça-Alavés debido a unos mareos, que posteriormente confirmaron los peores presagios. Agüero, solo ha podido disputar cinco partidos con el Barça, y solo uno de ellos completo, ante el Rayo Vallecano. En esos enfrentamientos, solamente anotó un gol.

¿Podrán fichar a alguien?

Con la salida del jugador surgido en Independiente de Avellaneda ya se comienza a hablar de posibles fichajes. Pero el gran problema que enfrenta la institución es que no hay dinero para poder reforzar al equipo apropiadamente. Se ha hablado de Erling Haaland del Borussia Dortmund. Pero la realidad es que un equipo como el Barcelona va a atraer poco si es que no clasifica a la Champions. Además el tema salarial es also clave por causa de la crisis económica por la que pasa el club.

También se ha hablado de otro jugador que saldría de la Bundesliga austriaca en Karim Adeyemi. El jugador de 20 años es el máximo artillero con 14 anotaciones en lo que va de esta temporada. Pero en su caso, él no ve al equipo culé como opción yendo al futuro y sí a la Bundesliga alemana, esto según su representante.

Se tendrá que ver también cómo regresa Martin Braithwaite y tampoco descartar la opción de Edinson Cavani para el libro de pases.

El Barça ya ve a algunos jugador como transferibles

Para poder llegar a reforzar y hacer el equipo más competitivo, el equipo tendrá que sacar a unos jugadores. Ya se comienza a ver quiénes son los jugadores que pueden salir y entre ellos se encuentran individuos como Coutinho, Umtiti, Mingueza, Luuk de Jong y hasta Sergiño Dest, todos que no han rendido y han sido más vulnerabilidad además de sacarse salarios excesivos en esta plantilla.

El Barça se encuentra en Arabia Saudita para poder jugar un partido amistoso ante Boca Juniors en la Copa Diego Maradona. Después regresa a casa para enfrentar al Elche en la próxima fecha liguera.

LEER MÁS: Pívot de los Lakers tiene promedio histórico en tiros de tres puntos