Pívot de los Lakers tiene promedio histórico en tiros de tres puntos

El equipo de Los Angeles Lakers apenas ha sido el equipo que los fanáticos esperaban ver al comienzo de la temporada. Sin embargo, si miran de reojo -o aplican calificadores raros a su hoja de cálculo- se puede decir que en el equipo se está haciendo historia.

Hablamos específicamente de Dwight Howard, en su 18va temporada en la NBA, que está encaminado a hacer algo jamás visto en la NBA. Y lo está haciendo con sus tiros de larga distancia.

En la historia de la NBA, solo han habido nueve jugadores de 6 pies y 10 pulgadas o más altos que hayan logrado convertir 50% o más de sus tiros de tres cuando al menos 10% de sus tiros son de larga distancia, con un mínimo de ocho intentos. Dos de ellos lo están haciendo esta temporada -Dewayne Dedmon, del Miami Heat y Howard.

Sin embargo, Howard está haciendo algo totalmente nuevo en esta muy específica -pero totalmente legítima- estadística. Al convertir seis de ocho intentos de tiros de tres en esta temporada, tiene un promedio actual de 75%. Si mantiene esa cifra será el mejor porcentaje de todos los tiempos dentro de ese grupo muy selecto.

Aunque Howard está encaminado a romper este récord tan injustamente ignorado, Dedmon también está haciendo esfuerzos para llegar a esa marca. Al día de hoy, el grandote del Heat ha embocado siete de sus once intentos de tiros de tres puntos, equivalente a un promedio de 63.6%

Sin embargo, la cantidad de intentos de tres de Dedmon puede jugarle en contra. Durante la temporada 2018-19 con los Atlanta Hawks, se notó que lanzar de triples no es una virtud para Dedmon ya que embocó 83 de 217 tiros (38.2%). Pero últimamente ha limitado sus intentos.

Desde que se unió a los Heat en abril, Dedmon solo ha intentado 16 tiros desde larga distancia.

El récord actual -repito, para el porcentaje más alto de triples entre jugadores de 6 pies y 10 pulgadas o más alto, y que 10% de sus tiros totales tienen que ser intentos de larga distancia y un mínimo de ocho intentos -le pertenece Steve Novak. Durante la temporada 2010-2011, Novak encestó el 56.5% de sus 46 intentos de tres puntos.

El renacimiento de triples de Howard

Los tiros de larga distancia nunca fueron parte del arsenal de Howard hasta la temporada, con los Philadelphia 76ers, cuando convirtió cinco de 20 intentos. En ese momento Howard dijo lo siguiente acerca de su surgimiento como lanzador de triples, a través de Sixers Wire:

He estado practicando, pero mi rol en muchos siempre fue pasar el balón y buscar rebotes ofensivos, y he sido muy eficiente haciendo eso durante toda mi carrera… Aunque he practicado tirando triples, y creo que puedo encestar estos tiros para nuestro equipo, necesitamos ganar, me necesitan en la zona pintada generando caos. De vez en cuando, si el entrenador me permite salirme de mi zona para lanzar un triple, de seguro que voy a embocarlo.

Está claro que sigue aprovechando sus oportunidades.

