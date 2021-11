El Kun Agüero podría tener que retirarse del fútbol profesional

El FC Barcelona se ha visto afectado por la noticia de que el delantero Sergio Agüero podría tener que retirarse del fútbol profesional debido a la afección cardíaca que lo ha obligado a estar al margen durante tres meses.

El estado del argentino es “grave” y hay un “cierto pesimismo” sobre si podrá continuar con su carrera como jugador, según informa Marta Carreras de Catalunya Radio.

Agüero seguirá siendo evaluado y examinado durante los próximos meses pero se sugiere que “la patología que tiene podría ser incompatible con la práctica deportiva profesional”.

La condición del argentina ha sido comparada con la de la estrella del Barcelona Femeni Caroline Graham Hansen, que acaba de recibir el permiso para reiniciar la actividad física.

Los exámenes mostraron que Hansen tiene una “arritmia benigna”, mientras que la condición de Agüero “es mucho más compleja y delicada” y se necesita la máxima precaución con respecto al joven de 33 años.

Agüero se perdió el comienzo de la temporada con el Barcelona, luego de su traspaso en verano, procedente del Manchester City, tras sufrir una lesión en la pantorrilla en la pretemporada. Hizo su debut tardío en la victoria por 3-1 sobre el Valencia y marcó su primer gol con el club en El Clásico.

El jugador de 33 años estaba haciendo su quinta aparición con los catalanes cuando se vio obligado a retirarse en la primera mitad contra el Alavés el sábado 30 de octubre después de reportar molestias en el pecho.

Agüero fue trasladado al hospital para exámenes cardíacos y posteriormente fue sometido a un procedimiento. El Barcelona confirmó que Agüero se perderá al menos los próximos tres meses.

“El jugador del primer equipo Sergio Agüero ha sido sometido a un proceso diagnóstico y terapéutico por parte del doctor Josep Brugada. No está disponible para la selección y durante los próximos tres meses se evaluará la efectividad del tratamiento para determinar su proceso de recuperación”, se lee en un comunicado. “El argentino fue trasladado al hospital para una evaluación cardiológica el sábado tras el partido Barça-Alavés en el que el delantero azulgrana se sintió mal en la primera parte y fue sustituido antes del descanso por Philippe Coutinho”.

Agüero envió un mensaje a los simpatizantes después de ser dado de alta del hospital.

