Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022: Uruguay vs Argentina: ¿Cómo ver el live stream?

Uruguay recibirá a Argentina en el Estadio Campeón del Siglo de Montevideo en una nueva edición del Clásico del Río de la Plata. Ambos equipos se encuentran entre los tres primeros en la clasificación y tres puntos los acercarán mucho más a asegurar un lugar en Qatar 2022.

¿Cómo llegan Uruguay y Argentina?

La rivalidad de Argentina y Uruguay solo es eclipsada por Inglaterra y Escocia en términos de historia. Estos dos se enfrentan después de que cerraron sus cuernos el mes pasado.

Uruguay llega a este partido con una larga lista de incertidumbres y una lista más larga de jugadores lesionados. En esa lista se ven jugadores como Sebastián Cáceres, Sebastián Coates y Matías Viña, los centrocampistas Federico Valverde, Nicolás de la Cruz y Giorgian de Arrascaeta, y los delanteros Edinson Cavani, Darwin Núñez y Maxi Gómez.

Mientras tanto, el jugador de la Juventus, Rodrigo Betancur, está suspendido para el partido contra Argentina.

Muchos en Uruguay también han comenzado a cuestionar el futuro del técnico Oscar Washington Tabárez. La reciente racha de resultados del equipo los vio caer en el lugar de la eliminatoria intercontinental de la Copa del Mundo.

En su reciente conferencia de prensa, abordó el asunto y dijo que solo estaba enfocado en la tarea que tenía entre manos en estos próximos partidos.

“No pienso en eso. Estas decisiones son para los funcionarios. Tengo un contrato, lo tengo desde hace 15 años y mis obligaciones son muy específicas”.

🔛 Fútbol informal celeste en la previa del encuentro ante Argentina: 🟦 🆚 🟢#Eliminatorias #Qatar2022 🇶🇦 pic.twitter.com/aCA2IUI8nm — Selección Uruguaya (@Uruguay) November 11, 2021

Mientras tanto, Argentina tiene un gran interrogante: Leo Messi. El capitán de la Albiceleste llegó al campamento pese al descontento del PSG y sus directivas. Esta jugada del jugador generó un gran descontento ya que aún se está recuperando de una lesión en la rodilla y los informes mencionan que comenzará este viernes. Eso generó muchas preguntas sobre su compromiso con el lado francés.

Este descontento aumentó el miércoles cuando Messi se entrenó con sus compañeros. En el caso de que no termine jugando en el último minuto, Scaloni utilizaría a Paulo Dybala, Joaquín Correa o incluso al astro de River Plate, Julián Álvarez.

Otro jugador cuestionable es el centrocampista Leandro Paredes. El hombre del PSG también llegó al campo de Argentina con un golpe y aunque todos los signos indican que no va a jugar, ha estado practicando y recibiendo un trato constante.

También hay otras preocupaciones para Lionel Scaloni, ya que espera que nueve jugadores no sean amonestados. Como tarjeta amarilla para cualquiera de los nueve jugadores que están en amonestación significa que se perderán el gran partido contra Brasil en San Juan.

Jugadores de Argentina en amonestación con tarjeta amarilla

• Nicolás Otamendi

• Nicolás Tagliafico

• Lucas Martínez Quarta

• Gonzalo Montiel

• Germán Pezella

• Giovani Lo Celso

• Rodrigo De Paul

• Exequiel Palacios

• Nicolás Domínguez

Posible alineaciones

Posible alineación de la Selección de Uruguay: Fernando Muslera; Giovanni González, José María Giménez, Diego Godín, Joaquín Piquerez; Lucas Torreira, Nahitán Nández, Matías Vecino; Brian Rodríguez, Luis Suárez.

Posible alineación de la Selección Argetina: Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Cristián Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso, Lionel Messi, Ángel Di María; Lautaro Martínez.

Cara a Cara:

Partidos anteriores: 196

Victorias de Argentina: 91

Victorias en Uruguay: 57

Empates: 48

