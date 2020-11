La emotiva despedida de Facundo Campazzo del Real Madrid ¿qué dijo?

Facundo Campazzo, base argentino del Real Madrid, se despidió del baloncesto español rumbo a la NBA. El jugador confirmó su salida con una carta en la que afirma que debe ir a cumplir “un sueño” para el que lleva esperando “toda la vida” y en la que expresa su deseo de regresar algún día al club al que llegó en 2014 desde su país natal.

“Fui muy feliz en este país pero ahora debo ir a cumplir mi sueño. Llevo una vida esperando concretarlo. Gracias por tanto”, escribe el jugador internacional en una misiva en la que confirma que, con el partido de la Liga ACB disputado este domingo frente al Baxi Manresa, en el cual anotó 20 puntos y tuvo cinco robos.

“Se termina una etapa de crecimiento y enseñanzas permanentes,” dijo el jugador argentino llegó a un acuerdo con los Denver Nuggets y estará con ellos durante las próximas dos temporadas.

“Llegó el momento. Hoy fue mi último partido en el Real Madrid y la verdad es que tengo una mezcla de sentimientos muy grandes. Siento nostalgia desde hace ya varios días. En este club pasé momentos únicos, inolvidables, que marcaron mi carrera y mi vida. Ojalá nuestros caminos se vuelvan a encontrar en el futuro”, empieza el texto publicado en su cuenta de Twitter.

Campazzo asegura que se va de España siendo una persona “totalmente distinta” de la que llegó en 2014 después de que el cordobés llegó proveniente de Peñarol de Mar del Plata.

“Acá aprendí, maduré, comprendí el valor del trabajo, conocí lugares hermosos y gente increíble. Recibí afecto y contención en cada uno de los pasos que fui dando”, continuó.

The Magician Facundo Campazzo • Best Of • FIBAFacundo Campazzo is a real magician on the basketball court! The Argentinian point guard impresses with his fancy passes in the first place, but as well with his nice finishes! Check out his best highlights from FIBA tournaments in this best of – enjoy and let us know your opinion on Campazzo in the comments… 2020-07-23T08:10:43Z

También quiso tener un recuerdo para “la familia” de UCAM Murcia, club en el que jugó cedido dos campañas y al que sería “injusto” no mencionar en su despedida porque tanto sus dirigentes como su afición “también ocupan un lugar central” en su corazón.

La salida de Campazzo a la NBA

🎙️🏀 Claudio Villanueva (representante de Facundo Campazzo) "Facundo Campazzo va a jugar la próxima temporada en la NBA" con @TotiPasman en #Futbol910 pic.twitter.com/CNWbSZWpdH — Radio La Red AM 910 (en 🏡) (@radiolared) November 19, 2020

La noticia fue confirmada la semana pasada en una entrevista de su representante, Claudio Villanueva, con Radio La Red de Argentina.

Campazzo, de 29 años fue uno de los pilares del Real Madrid de las últimas temporadas en las que pudo ser dominante en el ámbito local y en Europa al lado de Luka Doncic. Él también logró la medalla de plata con su selección en el Mundial de China 2019. El jugador se despide del Real Madrid tras haber conquistado desde su llegada a España en la temporada 2014-2015 dos Euroligas, tres ligas ACB, dos Copas del Rey y cuatro Supercopas.

