Lakers cambian a titular y firman a jugador All-Star: INFORME

Justo cuando parecía que Los Angeles Lakers habían completado todos sus fichajes previa al comienzo de temporada, fueron capaces de hacer uno más. Tras el fichaje de Dwight Howard con los Philadelphia 76ers, el equipo precisaba de una presencia debajo de aro.

El mercado de agentes libres tuvo pocas opciones, pero los Lakers tuvieron una opción que les apelaba. Ellos querían fichar a Marc Gasol y pudieron hacer lo posible para lograrlo.

Para poder hacerlo tenían que liberar salarios y lo hicieron enviando a JaVale McGee a los Cleveland Cavaliers, de acuerdo a Adrian Wojnarowski de la cadena ESPN.

The Lakers are trading JaVale McGee to Cleveland, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 23, 2020

El mismo Wojnarowski reveló que los Lakers y Gasol llegaron a un acuerdo por dos temporadas.

Marc Gasol is finalizing a deal to sign with the Lakers, sources tell me and @ZachLowe_NBA. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 23, 2020

Gasol will sign a two-year deal, sources tell @ZachLowe_NBA and me. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 23, 2020

Se especulaba que los Lakers estaban asociados con Gasol desde el comieno de la etapda de agencia libre pero no podían ajustar las cifras tras al extensión de contrato de Kentavious Caldwell-Pope. El canje de McGee generó esta posibilidad y ahora Los Angeles consiguió a su jugador deseado.

Both are on non-guaranteed deals that the Lakers can waive. https://t.co/xnFWdVTHv3 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 23, 2020

Como parte del cambio por McGee, los Lakers recibirán otros jugadores. De acuerdo al informe de Wojnarowski, Cleveland enviarán a Jordan Bell and Alfonzo McKinnie a los vigentes campeones.

LEER MÁS: Lebron aprueba último fichaje de los Lakers

Este es el original en inglés de Heavy.com, por Austin Boyd