LeBron James aprueba el último fichaje de Los Angeles Lakers

Desde el final de la temporada, la estrella de Los Angeles Lakers LeBron James se ha mantenido bastante callado. Teniendo en cuenta que está a punto de terminar su periodo de descanso, probablemente esté tratando de aprovechar sus vacaciones tanto como sea posible. Una cosa de la que probablemente haya tomado nota es el hecho de que su equipo esté a punto de fichar al base del Oklahoma City Thunder, Dennis Schroder.

El acuerdo aún no se ha hecho oficial, pero LeBron probablemente esté feliz de recibir ayuda adicional. Según Brian Windhorst de ESPN, la superestrella siempre ha querido jugar con Schroder.

“Casi lo ficharon el último día de mercado en 2019 y no lo hicieron. Siempre ha exisitido el interés por el jugador”, dijo Windhorst, a través de Silver Screen & Roll. “A LeBron le gusta mucho su juego. LeBron quería jugar con él desde hace tiempo.”

Derrick Rose habría sido un traspaso interesante, pero Schroder probablemente sea la mejor opción. Es más joven y no tiene antecedentes de lesiones. LeBron debe estar emocionado de tener un base sólido en el equipo.

Free agent superstar @AntDavis23 joins @YahooSports’ “Posted Up with C. Haynes.” In Part 1, he breaks down Lakers’ acquisition of Dennis Schroder and clarifies his current standing.

“I don’t have a team, Chris.”

Part 1 🎥: https://t.co/G0GfIo8tYw pic.twitter.com/Lg08VdaocZ

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) November 17, 2020