Eliminatorias Sudamericanas Catar 2022: Uruguay vs. Brasil ¿Cómo ver el live stream?

La cuarta fecha de las eliminatorias sudamericanas muy probablemente verá a su partido estelar disputarse en el mítico Estadio Centenario de Montevideo cuando dos viejos contrincantes se vuelvan a ver las caras. Uruguay pasa de estar contra la espada y la pared a sentirse con un poco más de tranquilidad al propinarle la peor goleada en su historia a una Colombia que le faltó intensidad y enfoque. Ahora tiene en frente a un Brasil que sufrió muchísimo para derrotar Venezuela, quien luchó e hizo todo lo posible para sacar un punto del Morumbí.

una gran oportunidad de afianzarse en la cima de la tabla ante una Venezuela que ya llega malherida después de dos derrotas. Para el equipo Vinotinto, la necesidad de puntos es vital y no se puede encontrar en el peor momento y lugar para poder estar con la obligación de conseguir puntos Catar en el 2022.

Si uno analiza a la matemática de las eliminatorias sudamericanas, el número mágico para poder estar con chances a clasificar es 25 puntos. Para Brasil, ellos pueden llegar a ese punto si derrotan a su similar celeste. dos fechas pueden colocarlos a mitad de camino si es que consiguen los seis puntos que están en disputa.

Mientras tanto, para Uruguay su pobre comienzo en las eliminatoria tenía preocupado a los medios en estas dos fechas, pero ya con un resultado ante un Brasil con el que perdieron lácomo uno de los equipos que necesitan desesperadamente puntos para mantenerse al paso del resto de sus rivales.

Uruguay con otra confianza

Las victorias curan todo y eso parece ser la realidad en la que se encuentran los charrúas después de golear a Colombia por 3-0 en Barranquilla.

El seleccionador uruguayo, Oscar Washington Tabárez mencionó algunas cosas del partido ante Colombia, especialmente el rendimiento de sus dos arietes en el ataque. Estaba complacido con los dos y dijo que espera que puedan cumplir más aún cuando estén más en forma. Esto también lo había mencionado en el caso de Cavani que recién vuelve a retomar las acciones con el Manchester United después de haber estado inactivo desde el mes de marzo.

“Están mejores que ayer en cuanto a esos exámenes (COVID) y creo que vamos a llegar bien al partido considerando que va a ser un partido con mucha exigencia y sabemos que tenemos que estar bien para poder jugar con intensidad en conferencia de prensa.

Estadio Centenario: Monumento Nacional

El estadio que fue inaugurado en 1930 ya es considerado un monumento histórico en Uruguay. El lunes se anunció que este estadio será un patrimonio nacional. Se planea una presentación oficial previo al partido.

“Era una asignatura pendiente que teníamos los uruguayos, un estadio conocido en el mundo entero, que hace ya muchos años fue declarado Monumento Histórico del Fútbol Mundial. Estamos haciendo algo que si hay una obra que lo merece es esta”, aseguró a la prensa el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira.

Este estadio fue la sede de la primera final de Copa del Mundo en ese año cuando Uruguay derrotó a Argentina por 4-2.

Uruguay golea 3-0 a Colombia en Barranquilla. 🇨🇴 0-3 🇺🇾 ⚽️ Cavani (5') ; Suárez (54'); Núñez (73')

Uruguay sin Viña ni Pistolero

La gran noticia de la eliminatoria será la ausencia de Luis Suárez. El máximo artillero charrúa estará fuera de acción tras dar positivo por coronavirus. Esto fue después después de los últimos hispados dieran positivos el guardameta Rodrigo Múñoz, el jefe de prensa de la selección Matías Faral y Suárez. Esto significa que es muy improbable que el exBarcelona esté presente este próximo fin de semana en el partido en el que se enfrentaría a su exequipo.

Uruguay tampoco contará con Matías Viña después de dar positivo por coronavirus después de dar positivo por coronavirus, el jugador fue aislado y en su lugar tendrá al debutante Agustín Oliveros que milita en Nacional.

📄 Comunicado de la Asociación Uruguaya de Fútbol – 16/11/2020 pic.twitter.com/IDbS7JZ7NF — AUF (@AUFOficial) November 16, 2020

Posible Alineación de la Selección de Uruguay: Martín Campaña, Martín Cáceres, Diego Godín, José María Giménez,Agustín Oliveros; Nahitán Nández, Lucas Torreira, Rodrigo Betancur, Nicolás de la Cruz; Edinson Cavani, Darwin Núñez

Invicto pero sin convencer

Brasil llega a este partido con muchas dudas en lo que se refiere a rendimiento y creación. Esto suele ser un ciclo monotemático cada vez que Neymar está ausente. Aún así Brasil sigue ganando, pero con el equipo que tiene, para los fanáticos del equipo pentacampeón del mundo, hay otra demanda. Si uno mira a la actual tabla de las eliminatorias, uno puede decir que Brasil ha enfrentado a los tres equipos que se encuentran en la parte baja.

Por eso le llegan las críticas a Tite, especialmente después de ver al equipo y su rendimiento ante un Perú que es complicado pero los resultados no lo ha acompañado. Por eso se le pide más al equipo en lo que será su prueba más difícil hasta ahora.

Seleção Brasileira: coletiva com o técnico Tite – 16/11/20Técnico da Seleção Brasileira fala com a imprensa na véspera de Brasil x Uruguai, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 2020-11-16T16:34:09Z

Tite le rindió tributo al fallecido técnico Carlos Amadeu que falleció el domingo por causa de un infarto. El ex técnico de la sub-17 y sub-20 brasileña se encontraba en Arabia Saudita como entrenador del Al-Hillal durante esta etapa de su carrera y el seleccionador le rindió tributo.

Tite comanda primeiro treino da #SeleçãoBrasileira com o elenco completo! Veja como foi 🇧🇷⚽ 🎥: Leandro Lopes / CBF pic.twitter.com/0ppJnHWcI0 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 11, 2020

Cambios de último minuto

Tite convocó a Thiago Galhardo del Inter de Porto Alegre y Guilherme Arana de Atlético-MG para poder suplir las ausencias de Alex Telles, quien sigue positivo por coronavirus y a Pedro de Flamengo que sufrió una lesión muscular. Es muy probable que el lateral mineiro llegue a ser opción para Tite en el evento de que algo ocurra con el Renan Lodi durante el partido.

En el caso de Alex Telles, se esperó durante todo el fin de semana para ver si daba negativo y lo pudo hacer el lunes, permitiendo que se mantuviera.

Ahora el gran tema será qué ocurrirá ni bien vuele la delegación brasileña a Uruguay. El protocolo en ese país ha sido más estricto a comparación a otros ya que ni bien lleguen al Aeropuerto Internacional Carrasco, se tendrán que someter a otro hisopado.

La única duda

Para darle un cambio importante al juego, Tite está meditando con iniciar el partido con Arthur en vez de Allan. Uno de los grandes problemas con Brasil era no tener a alguien que manejara los tiempos en el centro de la cancha. Con Allan uno tiene a un jugador con características de recuperación y salida. Mientras que el volante de la Juventus te puede dar creación y mejor movimiento de balón además de distribución.

Posible alineación de la Selección Brasil: Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi; Allan (Arthur), Douglas Luiz, Everton Ribeiro; Gabriel Jesus, Richarlison, Roberto Firmino.

Hora para ver el partido

El encuentro finalmente comenzará oficialmente a las 20:00 hora local y Rio de Janeiro.

Para Estados Unidos, podrán ver el partido a partir de las 15:00 hora del pacífico y 18:00 hora del este. Además, puede ver el partido en el siguiente horario:

• Miami: 18:00 horas

• Chicago: 17:30 horas

• Denver: 16:30 horas

• Phoenix: 15:30 horas

• Los Ángeles: 15:30 horas

• Honolulu: 13:30 horas

Para Brasil, e puede ver a través de la Televisión Nacional. En Uruguay, el partido se puede ver por VTV.

En Estados Unidos los derechos de transmisión de las eliminatorias lo tienen DirecTV y DISH Network en la modalidad pago por evento.

De igual manera en Estados Unidos el partido de será transmitido en vivo FITE TV y Fanatiz USA. Este servicio tiene un costo de $9.99 dólares mensuales o $99.99 dólares al año. Pero también tienen la posibilidad de hacer una prueba gratis durante 30 días.

