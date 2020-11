Estados Unidos se prepara para ola sin precedentes de coronavirus

Los últimos días en el país han establecido nuevas marcas en todo el mundo. Durante la última semana se están promediando 120,000 casos nuevos por día y ya se acerca al cuarto de millón de muertos por causa de la pandemia.

En el mediooeste del país, las salas de emergencia están al tope y ya se habla de un invierno “oscuro” mientras se espera por una vacuna.

“Lo que el país tiene que entender es que estamos a punto de entrar a un infierno COVID,” dijo el doctor Michael Osterholm en una entrevista con la cadena CNBC. Esto fue dicho por el ahora miembro de la junta de asesoría del Presidente Electo Joe Biden horas después del anuncio por parte de Pfizer.

Peores días

Con la temporada de las fiestas acerándose, la posibilidad de que el virus se pueda propagar se aumenta. De acuerdo al Centro de Control de Enfermedades, ellos reportan que la cantidad de muertes diarias están en aumento. De acuerdo a algunos estimados se esperan alrededor de 2,100 muertes diarias durante el invierno.

Biden COVID-19 advisory board member Michael Osterholm on pandemic response challengesPresident-elect Biden has named a 13-member coronavirus advisory board to begin preparations for his administration's response to the pandemic. Task force member Michael Osterholm joins "CBS This Morning" to discuss the incoming administration's priorities and challenges for handling the growing outbreak. Watch "CBS This Morning" HERE: http://bit.ly/1T88yAR Download the CBS News app on iOS HERE:… 2020-11-10T15:42:18Z

El panorama se ve complicado ya que durante el verano se hizo muy poco para poder disminuir el nivel de transmisión de la enfermedad. Desde las reuniones más casuales a eventos que han ocurrido en la misma Casa Blanca, se ha hecho muy poco para poder evitar estas situaciones lamentables. “Esto, en combinación con el aumento de casos fue el razonamiento por el cual se ve el panorama muy oscuro,” dijo el profesor de salud global de la Universidad de Washington Ali Mokdad.

Diferente a comparación de marzo

Aunque hay más opciones de tratamiento para diminuir los efectos, el volumen de casos vuelven a complicar el sistema sanitario en varios estados. En estados como Illinois y Texas han tenido que crear carpas para atender a los pacientes con COVID-19. Ahora la pandemia comienza a tocar ciertas partes de la sociedad norteamericana que no habían sentido los efectos de la pandemia y será complicado ayudar.

University of Washington's Dr. Ali Mokdad on COVID forecastsDr. Mokdad gives his predictions for the future of coronavirus infections in Washington and the future impact of the virus on the rest of the country. https://www.king5.com/article/news/health/coronavirus/washington-state-seattle-coronavirus-covid-19-pandemic-updates/281-c4fa457a-c2bb-4dac-9844-b02b068b0e80 2020-06-18T15:27:48Z

Además en esas regiones, ellos de pronto no tendrán acceso a trabajadores de salud ya que en varias partes del país se desgaste ya se ha sentido.

Todo justo esto surge en el peor momento posible ya que el actual presidente del país le está dando prioridad a sus demandas legales que buscan mantenerlo en el poder después

de haber perdido la reelección. Ahí se ve el vacío que existe dentro de liderazgo en Washington para poder lidiar con la pandemia de una vez por todas.

LEER MÁS: Triste noticia que recibió Maradona en la clínica