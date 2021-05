Eibar vs FC Barcelona: Hora y cómo ver el Live Stream

El Eibar recibe al FC Barcelona este sábado por jornada 38 de LaLiga, la última fecha del campeonato español de Primera división. El equipo local se despide de la máxima categoría, jugará en Segunda a partir de la próxima temporada. En cambio los Culés no tienen chances de ser campeones. Intentarán asegurarse la tercera colocación del certamen.

Barcelona llega a este partido sin chances de ganar LaLiga, que en la última jornada se disputarán Atlético de Madrid y Real Madrid. El entrenador Ronald Koeman decidió no convocar a Lionel Messi. De esta manera, el argentino se aboca al seleccionado argentino. Desde mediados de junio competirá con su país en la Copa América.

Barcelona FC ha sido el mejor equipo de LaLiga en 2021. Sin embargo, el buen rendimiento durante este año no le alcanzó para compensar lo que fue un 2020 para el olvido. Sin embargo, en la recta final del campeonato el equipo se desmoronó. Apenas ganó un partido de los últimos cinco que disputó.

Así, no pudo llegar a la última fecha con chances de ser campeón. Pero no puede descuidarse: suma 76 unidades, dos más que el Sevilla, el cuarto clasificado. Para cerrar la temporada con decoro necesita vencer el Estadio Municipal de Ipurúa.

Koeman prescinde de Messi para enfrentar a Eibar

Como el FC Barcelona ya no pelea por el título liguero, el entrenador holandés apuesta por la rotación en al última jornada. Les dará descanso a varios futbolistas. Entre estos, el capitán Lionel Messi.

❗ ÚLTIMA HORA ▶ Messi no se entrena con permiso del técnico y no jugará en Eibar 🔗 https://t.co/HFzlzY6G5Y pic.twitter.com/v6aK8gYkIE — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 21, 2021

Cabe señalar que el contrato de Messi con el FC Barcelona vence el 30 de junio de 2021. ¿Habrá jugado ante Celta de Vigo su último partido como jugador Culé? En la rueda de prensa previa al partido con Eibar, a Koeman le preguntaron acerca de la continuidad del argentino.

“Ojalá que Leo siga muchos años aquí, porque otra vez esta temporada ha demostrado ser único. 30 goles ha marcado. El juego que le ha dado al equipo ha sido fantástico”, expresó el entrenador.

🔊 @RonaldKoeman: "Leo #Messi ha demostrado que es único. Como persona y como profesional, es un 10" pic.twitter.com/U1v8u3KB8W — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 21, 2021

Ocurre que tampoco está garantizada la continuidad del propio entrenador. Días atrás, el presidente Joan Laporta adelantó que en junio habrá una profunda renovación en el FC Barcelona.

Lionel Messi no disputará el partido de La Liga ante Eibar, poniendo fin a su temporada 🇦🇷: • 47 partidos 🥅

• 38 goles ⚽️

• 14 asistencias 🎯 pic.twitter.com/yNzgl7ST7W — Fútbol (@Futbool_Fotos) May 21, 2021

“Desde el primer día he dicho que quiero seguir y cumplir mi contrato. No me arrepiento de haber venido, estoy contentísimo de estar aquí y ser el entrenador de este gran club. Mi ilusión como persona ha sido siempre entrenar algún día al Barcelona”, expresó Koeman.

Eibar se despide de la Primera división

Tras siete temporadas consecutivas en LaLiga, Eibar volverá a Segunda en la temporada 2021/2022. Marcha último con 30 puntos. Ante el FC Barcelona intentará despedirse de la máxima categoría con un resonante triunfo.

Cabe señalar que Eibar ya sabe lo que es dar el golpe ante el Culé en esta temporada. En el partido que disputaron en el Camp Nou en la primera ronda, los dirigidos por José Luis Mendilibar rescataron un valioso 1 a 1 en condición de visitante.

El equipo que este sábado será local viene de perder 4 a 1 ante Valencia en el Estadio Mestalla.

Este partido lo puedes disfrutar a través de estos canales en todo el suelo estadounidense este domingo 16 de mayo desde las 12.30PM ET, 9.30AM PT.

BeIN SPORTS y beIN SPORTS en Español son dos de más de 95 canales de TV en vivo incluido en el paquete principal de FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Comience su prueba gratuita de FuboTV

Una vez que se haya registrado para su prueba gratuita de FuboTV, puede ver una transmisión en vivo (transmisión en inglés o español) en su computadora a través del sitio web de FuboTV, o en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast u otro dispositivo compatible a través de la aplicación FuboTV.

Si no puede ver en vivo, FuboTV viene con 30 horas de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a 500 horas), así como una función de “Retroceso de 72 horas”, que le permite ver el partido hasta tres días después de que salga al aire, incluso si no lo graba.

Es un servicio de streaming que transmite eventos y canales deportivos online, en vivo y VOD. A través de una suscripción mensual podrás acceder al mejor contenido deportivo en tus pantallas y dispositivos favoritos.

El contenido de Fanatiz varía según tu ubicación geográfica. Dependiendo de ello, puedes acceder a ligas y canales deportivos como: LaLiga de España, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y más a través de beIN SPORTS; Superliga Argentina, Copa Argentina, TyC Sports Internacional, partidos de las ligas de Francia, Portugal, Perú, Colombia y Ecuador; RCN Nuestra Tele, Perú Mágico, Real Madrid TV, Sevilla TV y más. Recuerda chequear la disponibilidad en tu región antes de contratar el servicio.

Fanatiz brinda el precio más competitivo para disfrutar tus competencias favoritas. Tanto el precio como los contenidos disponibles varían según tu ubicación geográfica. Por eso te recordamos chequearlos antes de contratar el servicio.

Para suscribirte a Fanatiz

Sling TV ofrece varios paquetes y complementos diferentes, muchos de los cuales incluyen beIN SPORTS y/o beIN SPORTS en Español. Sling es el servicio de transmisión más barato con beIN Sports si planeas mantenerlo a largo plazo.

Los paquetes “Sling Orange + Sports Extra” (49 canales) y “Sling Blue + Sports Extra” (58 canales) incluyen beIn SPORTS y cada uno cuesta $30 durante el primer mes ($40 por mes después de eso):

Sling TV

El paquete “World Sports” (siete canales) incluye beIN SPORTS y cuesta $10 por mes o $60 por un año:

Sling TV World Sports

El paquete “Best of Spanish” (23 canales) incluye beIN SPORTS en Español y beIN SPORTS Connect. Cuesta $10 por mes:

Sling TV Best of Spanish

Una vez registrado en Sling TV, puede ver una transmisión en vivo en su computadora a través del sitio web de Sling TV, o en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast, Xbox One u otro dispositivo de transmisión a través de la aplicación Sling TV.

LEER MÁS: Escándalo en Real Madrid por una foto de Eden Hazard: ¿Qué hizo?

Sigue FC Barcelona AhoraMismo en Facebook Sigue a AhoraMismo en Instagram