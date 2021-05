Directivo del fútbol italiano da amenaza a la Juventus ¿por qué lo hace?

Siguen sintiéndose las secuelas de la Superliga y las consecuencias siguen sintiéndose últimamente.

Ahora, es la Juventus la que debería empezar a preocuparse. El presidente de la federación italiana de fútbol, Gabriele Gravina, anunció que el club sigue expuesto a duras sanciones si no desiste de participar en la competencia que ideó Florentino Pérez y tuvo el respaldo brevemente de 12 de los clubes más reconocidos del Viejo Continente.

La Vecchia Signora es uno de los tres equipos que aún no se borra formalmente del certamen. Los otros dos son el Real Madrid y el Barcelona. El resto, incluso, aceptó una dura sanción de la UEFA. Ahora es el equipo italiano que se encuentra contra la espada y la pared en el tema de posibles sanciones y no da marcha atrás.

“Las reglas son claras. Si Juventus todavía es parte de la Superliga cuando entre en la próxima temporada, no podrá participar en la Serie A”, afirma la máxima autoridad del fútbol italiano a la radio napolitana Kiss Kiss.

La situación es doblemente incómoda para la Juve, considerando que el Inter de Milán y el Milan, los otros dos clubes que habían sido considerados entre los fundadores de la Superliga, ya se habían marginado de la iniciativa.

Gravina: “Las reglas son reglas”

“Lo lamentaría por los fanáticos, pero las reglas son reglas y se aplican a todos. Espero que esta resistencia termine pronto”, añade Gravina.

El sábado, los tres clubes díscolos denunciaron presiones y manifestaron su intención de perseverar en la realización del certamen. Además, manifestaron su pesar por haber visto a los otros nueve clubes invitados volver a comprometerse formalmente con la Champions League, que organiza la UEFA.

Actualidad de la Juventus

Esta es oficialmente la peor campaña de la Vecchia Signora en más de una década. En la actualidad el cuadro bianconero estaría jugando en la Europa League la próxima temporada. Esto surge después de la goleada que sufrió a manos del Milan por 3-0 este fin de semana pasado.

Juventus 0-3 Milan | Statement win for Milan! | Serie A TIMMilan got a very important victory that sends Juventus to Europa League places. Pioli's team has played a very good match that now puts them in the champions league places. Goals from Brahim Diaz, Ante Rebíc and Fikayo Tomori | Serie A TIM This is the official channel for the Serie A, providing all the… 2021-05-09T21:45:15Z

Esto ha sido el tema de polémica en Italia ya que se ha pedido que a Andrea Pirlo sea ceasdo de su puesto por la paupérrima campaña en la que el equipo terminó siendo uno de los señalados por esta debacle al lado del presidente Andrea Agnelli, el director de fútbol Fabio Paratici y también el directivo Pavel Nedved.

En la actualidad, Pirlo ha dicho que no tiene intención de renunciar pero está a la disposición del club si es que lo quiere destituir. Por ahora el club no ha hablado al respecto.

También, si en estos últimos tres partidos no puede escalar sería la peor campaña de Cristiano Ronaldo como profesional ya que nunca ha terminado fuera del podio en las cuatro ligas que ha jugado.

