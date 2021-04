Florentino Pérez: “Vamos a salvar al fútbol sino en el 2024 estamos muertos”

El presidente del https://ahoramismo.com/tag/real-madrid/, Florentino Pérez es uno de los principales arquitectos de la nueva Superliga. Este ha visto que este gran proyecto suyo se ha podido acelerar un poco más qye que la pandemia ha expuesto la realidad del modelo económico europeo.

El lunes por la noche, el presidente fue el invitado especial en el programa “El Chiringuito”, uno de los programas de fútbol más vistos en le televisión española. Ahí estuvo defendiendo la Superliga tras la crítica que ha recibido durante los últimos dos dias.

Pérez defendío las acciones de los 12 que han decidido enfrentar a la UEFA y argumentó que la intención de esto era para poder darle al fútbol “viabilidad en un momento muy crítico”.

“La pandemia fue decisiva en la situaci[on económica del club,” indicó. “Estamos viendo cómo salvar al fútbol.”

En estos tiempos, la pandemia siempre será la razón por la cual los equipos van a buscar y perdir cambios. Pérez fue tajante al respecto y que esta crisis fue la razón por la cual este proyecto se aceleró. “¿Por qué ahora la Superliga Europea? Los grandes equipos de Inglaterra, España e Italia tienen que encontrar una solución para solucionar una mala situación que está viviendo el fútbol. Hermos llegado a la conclusión que al reemplazar la Champions League con la Superliga, podermos recuperar el dinero perdido por causa de la pandemia.”

Uno tiene que recordar que varios de estos equipos despidieron empleados en un esfuerzo para recortar gastos. En el caaso del Barcelona, la institución tuvo que negociar con su plantel para reducir sus salariospara evitar la pérdida de trabajos dentro del club. Hasta el Arsenal tuvo que vivir con un gran problema de relaciones públicas al despedir al hombre que era había sido la máscota de club durante 27 años, Gunnersaurus.

“Tienes que tener ganancia produciendo más partidos competitivos. Cuando no tienes otra entrada más que los derechos televisivos, tiene que crear una solución al producir más partidos atractivos que le permiten a fanáticos alrededor del mundo para ver partidos entre los equipos más grandes del mundo. Real Madrid está en una situación económica muy mala. Real Madrid, en dos temporadas han perdido mas de 400 millones de euros, ¡y eso es solamente el Real Madrid!”

Una de las grandes interrogantes sobre este torneo es que sería solamente un torneo para los 12 clubes del fútbol europeo que se han autoproclamado “MIembros Fundadores”. Estos no tendrían que clasificar a este torneo como lo tiene que hacer para la Champions. Esto también dejaría afuera a la mayoría de equipos del fútbol europeo. Pérez niega esto dieciendo que hay equipos que serían invitados en base a sus méritos.

“Napoli y Roma tendrían el derecho de unirse. Pero lo que genera el dinero son los 15 equipos que se enfrentan todas las semanas. No hay nada como esto. No hay deporte en el mundo que tenga a cuatro mil millones de fanáticos pendientes,” enfatizó.

“Yo simplemente no creo que un partido entre dos desconocidos sería más atractivo. NO creo que la gente se va a volcar y prender el televisor para verlos jugar.”

El magnate español también habló sobre cómo el juego tiene que aceptar el cambio. Esto dsurge horas después de que Anas Laghari, un socio de Key Capital, fue anunciado como el Secretario General de la Superliga, de acuerdo a Mundo Deportivo.

Pérez menciona que el cambio es necesario porque las demográficas están viendo el juego de manera diferente. Ademas de hablar de todo lo que ha generado la pandemia, también sigue hablando sobre el bajo nivel de otros equipos.

“El f;utbol está comenzando a perder interés. La audiencias están decayendo y los derechos televisivos también. Algo tiene que pasar y la pandemia aceleró el proceso. Sin el cambio, estamos arruinados. Fanáticos entre las edades de 16 a 24 ya no están interesados en ver el fútbol. El 40 por ciento de jóvenes ya no están interesados en el fútbol, porque hay partidos de baja calidad. Está todo en las estadísticas y los estudios. Los adolescentes están más interesados en jugar juegos de video que en el fútbol estos días y tenemos que hacer algo para que regresen. Tenemos que adaptarnos. Los mismo ocurrió en los 50, la UEFA y la FIFA estaban en contra de Bernabéu y la Copa Europea.”

“Nadie tiene intereés en la Champions League hasta los cuartos de final. ¿Qué genera el mayor interés? Dejen que los grandes jueguen. Estamos haciendo lo mejor para nuestro deporte. La Champions League ha perdido su atractivo, hemos creado la SUperliga para salvar al fútbol. Tenemos que hacer algo para hacer que este deporte sea más atractivo a nivel global level. Esto fue lo que se hizo con Bernabéu.”

El lunes, El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, dijo que cualquier jugador que participe en esa liga, se les prohibiría la posibilidad de jugar con su selección.

