Cristiano Ronaldo ya tiene planes por si Juventus no juega la Champions: ¿Cuál?

Pueden haber cambios importantes en los próximos meses ahora que buscan una renovación importante. Ya se han comenzado a hablar de varios nombres que pueden salir, entre ellos su máximo goleador, Cristiano Ronaldo.

El ariete portugués no tendría intención alguna de continuar en la Juventus de Turín en caso de no lograr la clasificación para la próxima edición de la Champions League. Esto de acuerdo a un informe publicado por el diario Tuttosport son Manchester United y París Saint-Germain son los dos clubes que aparecen en el horizonte del oriundo de Funchal en el evento que este quiera tomar otros aires. Esta última opción parece tener un poco menos opción ya que buscan a Leo Messi y hasta le han ofrecido una oferta formal al argentino en las últimas horas.

Una ida al Real Madrid no está en las cartas ya que el cuadro merengue está muy complicado fiscalmente entre los problemas del coronavirus y la inversión que se ha hecho en la renovación del Santiago Bernabéu. Además en una entrevista la semana pasada, Florentino Pérez dijo que su llegada “ya no tenía sentido“.

Where Will Cristiano Ronaldo Go Next? | Explained► SUBSCRIBE to FOOTBALL DAILY: bit.ly/fdsubscribe On today’s Explained, we take a look at where Cristiano Ronaldo could go next, and assess which club would suit him the most. Three years on from his €100million move to Juventus, the sixth-most expensive transfer in history at the time, Cristiano Ronaldo is at another crossroads. With just… 2021-04-10T08:00:03Z

Paratici: El culpado por varios

Entre los más culpados por los fracasos de la Juventus esta temporada se encuentra el director Fabio Paratici. Este directivo, que la semana pasada estaba defendiendo a la Superliga ha sido el artifice de este equipo. Tambiém fue el que comenzó a desarmar a un equipo que había ganado 11 títulos en cinco años y había llegado a la final de la Champions en dos ocasiones.

Dentro de ese equipo, también sacó al técnico responsable de todo, Massimiliano Allegri, faltándole un año de contrato. Después de la salida de Allegri, el equipo no ha tenido la misma efectividad en el plano europeo, que es donde Andrea Angelli busca de manera obsesiva esa tercera orejona para el equipo de Turín.

Esta úlitma eliminación a manos del Porto fue una herida muy profunda que sufrió el equipo. Desde esa eliminación, la Juve ganó cuatro de sus últimos siete partidos y a la vez le perdió el paso a un Inter que se encuentra a un par de victorias de ganar su primer título desde el 2010.

La Juventus se juega su última carta

Una situación impensable a principios de temporada, sobre todo para una ‘Vecchia Signora’ que venía de ganar nueve Scudetti de manera consecutiva y con Cristiano a la cabeza, era la máxima candidata para ganar todo. Pero, eliminados de la Champions League por el Porto en octavos de final y a 13 puntos del Inter a falta de cinco jornadas para la conclusión de la Serie A, la Coppa de Italia es la única opción de título real para una Juventus que, de no lograr clasificarse para la máxima competición europea de clubes, podría verse obligada a dejar ir a su goleador ya que él demanda un sueldo anual de €27 millones al año.

La Juve se enfrentaría al Atalanta para definir quién sería el campeón de ese certamen el 18 de mayo en el MAPEI Stadium – Città del Tricolore en la ciudad de Reggio Emilia.

Final complicado para La Vecchia Signora

El empate de la Juve en el Artemio Franchi (1-1), unido a la victoria del Napoli en Torino (0-2) y la derrota del Milan ante la Lazio (3-0) de este lunes ha provocado un triple empate a 66 entre Juventus, napolitanos y ‘rossoneros’ en la lucha por conseguir una plaza para la Champions. Este camino no será fácil al tener que jugar contra el Milan, el Inter y un muy complicado Sassuolo que actualmente se encuentra en la lucha para conseguir puestos de Europa League.

