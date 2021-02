Diego Simeone: “Vamos a jugar donde sea”

El técnico del actual líder de la liga española, Diego Pablo Simeone, sabe que estos próximos días serán cruciales en la temporada de su equipo. La aspiraciones colchoneras crecen con cada semana que pasa y tiene en cuenta que si superan este momento complicado pueden llegar a hacer cosas muy importantes en los dos frentes en los que actualmente se encuentra compitiendo.

En la previa del duelo del sábado ante Granada por la vigésimo tercera fecha de La Liga, Simeone atendió a los medios en conferencia de prensa y resaltó las dificultades que enfrentarán en estas semanas y lo que se tiene que hacer para estar listos para asumir el reto. A la misma vez enfatizó que “vamos a jugar donde sea” cuando se refería al partido que tendrá que disputar en la ciudad de Bucarest contra el Chelsea en la Champions League.

“Como siempre ha pasado en la competencia española, cuando comienza la segunda vuelta todo empieza a ser diferente a lo que fue la primera; por una cuestión de necesidades, de obligaciones, de responsabilidades, de presiones”, comenzó la conferencia.

Rueda de prensa de Simeone previa al Granada-Atleti¡Suscríbete! / Subscribe: ow.ly/EoF830qy9Fp ¡Nos vemos en Facebook! / Join us on Facebook!: facebook.com/atleticodemadrid Síguenos en Twitter / Follow us on Twitter: twitter.com/atleti and twitter.com/atletienglish En Instagram también hay muchos atléticos. ¡Nos vemos allí! / We're also on Instagram. See you there!: ow.ly/fsHk30qy9G8 Club Atlético de Madrid es uno de los principales clubes de fútbol… 2021-02-12T12:04:16Z

Durante la conferencia de prensa, el argentino quiso calmar todo que está pasando y dijo: “los números de la segunda vuelta es muy difícil que sean parecido a los de la primera”. Además, agregó: “históricamente hay pocos escenarios que se hayan repetido de la misma manera, ya sea en puntos o en goles, siempre hay algo distinto porque exige muchísimo”.

Cómo ve la Champions

En cuanto a la Champions, el Colchonero deberá verse las caras ante el Chelsea, el 23 de febrero, pero con una particularidad: hará de local en el Estadio Nacional de Bucarest (Rumanía) como consecuencia de las restricciones sanitarias que impiden a los Blues viajar a Madrid.

Además tendrá que lidiar con la ausencia del central uruguayo, José María Giménez. Este estará ausente durante tres semanas por una y se perderá el partido contra los ingleses. Otros que estarán fuera son Joao Félix, Moussa Dembélé, Héctor Herrera y Thomas Lemar por Covid, mientras que Kieran Trippier sigue fuera tras ser sancionado por diez semanas.

El Atleti y la pandemia

En referencia a esa situación, Simeone comentó: “No considero importante opinar, porque no va a influir en la realidad, y como estamos viviendo en un momento social complejo, donde ya es difícil poder competir y hacer nuestro trabajo, vamos a prepararnos y a disfrutar. Vamos a jugar donde sea, a la hora que sea y el día que quieran”.

En total, los rojiblancos han tenido 25 casos durante la pandemia, incluyendo a su técnico.

LEER MÁS: Exestrella del Real Madrid es nuevo DT del América: ¿Quién reemplaza a Miguel Herrera?