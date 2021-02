Figura del Atlético de Madrid comparte su secreto dietético ¿qué hace?

El Atlético de Madrid pasa por muy buen momento. Se encuentran solo en la cima de la tabla en el fútbol español y espera poder tomar ventaja de ese partido en mano para llegar a inflar un poco más su colchón por encima del Real Madrid y Barcelona.

Pero uno tiene que ir más allá del entrenamiento y la táctica para ver más a fondo lo que hacen atletas de alto nivel para llegar a niveles de elite. Se ha visto que en el deporte moderno ya hay un énfasis en cosas como la recuperación, el sueño y hasta la comida se han convertido en temas muy intrigantes y relevantes dentro del mundo científico y deportivo.

Marcos Llorente mantuvo una charla sobre nutrición y hábitos alimenticios con Carlos Pérez, coautor del libro ‘El Ayuno Intermitente’. El jugador colchonero, quien ha sido elogiado por su físico compartió algunos de sus secretos y habló sobre la ciencia acerca del ayuno.

Marcos Llorente y su dieta en 5 tips | Men's Health España

¿Cómo se siente con el ayuno?

“Me encuentro muy bien enérgeticamente y no necesito desayunar para ir a entrenar. Como cuando tengo hambre y soy capaz de moverme sin haber comido nada. De hecho, cuando desayunaba antes de ir a entrenar lo hacía sin que mi cuerpo me lo pidiera. Cuando empecé a escuchar a mi cuerpo la mejora del rendimiento ha sido muy buena”, aseguró.

🍽 BENEFICIOS del AYUNO INTERMITENTE con MARCOS LLORENTE 🏃🏼‍♂️ El AYUNO en DEPORTISTAS de ÉLITE 💪🏼

Este cambio ocurrió cuando jugaba en el Alavés. “Fue cuando estuve en Vitoria. Un poco por mi padre, que él ya lo practicaba, pero yo todavía no creía mucho en eso. No me costó hacer ese cambio, porque cuando me levantaba muchos días no tenía ganas de desayunar. No fue un cambio que me costara mucho. Y a nivel de intensidad con el equipo no noté nada, así que seguí haciéndolo de continuo”, dice y, después, explica qué comía antes de cambiar sus hábitos: “Yo solía desayunar poco, porque no me entraba mucho a esas horas. Algún batido… o algo de fruta”.

Los beneficios del ayuno

Durante la charla, Carlos Pérez, cofundador de Regenera y profesor del Máster de Psiconeuroinmunología Clínica, explicó que “hay evidencia científica de que el ayuno intermitente, personalizado lógicamente a cada situación y persona, mejora el sistema inmunológico y, por tanto, tiene también una consecuencia muy positiva en los deportistas de elite como Marcos”.

Lo números de Llorente ha sido un reflejo de este rendimiento. Esta temporada ya ha sido la mejor en su carrera al anotar seis goles. Esto tiene que ver mucho con su cambio de posición en la cancha. Con este nuevo reto para el seleccionado español, su capacidad de poder manejar todo lo que esto conlleva termina siendo algo clave para su gran momento futbolístico.

