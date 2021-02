El Atlético de Madrid tendrá que cambiar de sede por causa de coronavirus ¿que pasa?

El equipo de Diego Pablo Simeone se encuentre en un momento crítico en su temporada. Están solos en la cima de la tabla y se veían encaminados a ganar su primer título liguero en siete años, pero el coronavirus tiene a la institución en vilo.

En los últimos días, el cuadro colchonero ha confirmado seis casos de coronavirus dentro de su plantel y muy posible tendrá que estar sin algunas de sus figuras para el partido de ida contra el Chelsea en los octavos de final de la Champions League.

Además de esto el equipo no se concentra para el partido contra el Celta tras los positivos que se confirmaron el día lunes. Los jugadores viajarán de manera individual al partido que se disputará en el Wanda Metropolitano.

ATLÉTICO – CELTA | Rueda de prensa de SIMEONE | Diario AS

Thomas Lemar y Héctor Herrera se suman a nombres como João Felix y Moussa Dembélé, Hermoso y Yannick Carrasco.

Este lunes se esperaba saber más sobre los últimos dos nombres mencionados estarían habilitados para poder jugar después de que ellos ya habían cumplido con los 10 días de cuarentena esteblecido por el protocolo de La Liga.

Desde el principio de temporada han sido 15 los afectados por el virus. El equipo hizo el anuncio de la ausencia de estos jugadores para el partido del lunes.

Por causa de esto y por lo que ocurre en Europa por la cepa británica ya se ha mencionado que Atleti tendrá que ir a Varsovia para enfrentar al Chelsea por causa de las restricciones de entrada que ha impuesto el gobierno español sobre Gran Bretaña. La decisión fue reportada por parte del periodista Tancredi Palmeri.

Exclusive:

Atletico-Chelsea will be played in Warsaw due to travel restrictions for Covid between Spain and UK

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) February 8, 2021