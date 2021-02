El deseo por David Alaba sigue latente ¿llegará al Real Madrid?

Sigue sin resolverse la novela que se ha convertido el futuro de David Alaba. hay una cosa que está seguro y es que el central austriaco no se mantendrá en tierras bávaras después de 10 años de estar allí. El todavía jugador del Bayern Múnich no no ha llegado ni llegará a un acuerdo con el vigente campeón de Europa y es muy probable que este vestirá la camiseta de otro club a partir de la próxima temporada.

Otra cosa que comienza a manejarse, y lo dan por hecho en Alemania, es que ese futuro no parece ya tan probable que se en el Real Madrid. Esta negociación ya no parece estar tan cierta para concretarse y par que el Madrid adquiera los servicios de uno de los defensas más codiciados del mercado. Esto ya se tiene en cuenta con la probable salida de Sergio Ramos de la institución blanca a final de temporada ya que él tampoco tiene un acuerdo con el club.

El miércoles el diario alemán Sport Bild menciona que Alaba y su entorno estarían dispuestos a a descartar al club blanco si es que llega una oferta mejor de la Premier League. El diario germano indica que el Chelsea le ha hecho una oferta al jugador de 28 años

“Las conversaciones entre el Real Madrid y el agente de Alaba, Pini Zahavi, no se encuentran en un estado tan avanzado como se llegó a escribir en España”, explica el medio el miércoles.

El jugador ha mencionado que siempre tuco un deseo de recalar en el fútbol español ya que su deseo era jugar en un equipo como el Madrid. Cabe recordar que Alaba también tuvo una oferta en la mesa por parte del Barcelona a mediados del año pasado y eso no terminó materializándose.

El Barça aparentemente no está totalmente descartado, pero está muy complicado que llegue ya que la situación económica del club está pasando por un momento crítico y sería muy difícil poder llegar a fichar al dos veces ganador de la Champions.

“El Barcelona sigue en el punto de mira del entorno de Alaba. El candidato a la presidencia del club, Joan Laporta, es considerado persona de confianza de Pini Zahavi”, detalla la revista alemana y que a Alaba no le molestaría ser un recambio en Can Barça.

Mientras esta situación sigue vigente para Alaba, él sigue enfocado en ganar la Bundesliga de nuevo y ver si el Bayern puede repetir como campeones de Europa.

