Rafael Nadal se expresa sobre el tema del salario de Leo Messi

Rafa Nadal se prepara para la posible conquista de su vigésimo primer Gran Slam El manacorí es uno de los grandes tenistas en la historia y en una entrevista habló sobre otro que comparte un legado similar a él pero en otro deporte. En esta nota habló sobre los problemas de espalda que ha tenido y lo que tendrá que hacer para poder llegar a alcanzar una gesta que pasaría a Roger Federer en título ganados en los cuatros torneos más grandes del deporte.

Pero también habló del tema de Leo Messi y el escándalo con el que se encontraba involucrado el rosarino después de que el diario El Mundo publicó su actual contrato

Durante una entrevista con el programa español las Noticias #Vamos, donde no tuvo ningún tapujo frente a cualquier pregunta. En esta nota habló de todo incluyendo sus actuales actuales problemas de espalda, la posibilidad de ganar otro Gran Slam, la situación del Real Madrid y el contrato de Leo Messi.

Nadal: “No entiendo el debate”

En la entrevista, el actual jugador número dos del mundo habló sobre el presente Messi y cuestionó la existencia de cualquier tipo de controversia que se generó por causa de ese informe.

“No entiendo el debate de Messi. Es uno de los mejores de la historia. Cobra lo que el club ha estado dispuesto a pagarle. El club es el que tendrá que lidiar con sus finanzas y con su visión de futuro sea con Leo o no”, expresó .

También entiende que esto también es algo que se sale durante momentos tan difíciles por causa de las complicaciones que han surgido por el tema del coronavirus.

También entendió Nadal que el dinero que generó Messi durante ese contrato es algo importante porque las ganancias que ha tenido el club y las cifras que se manejaban desde ese entonces no se habían manejado en su historia.

Nadal y el presente de su equipo

Se ha dicho que Nadal es futbolero hasta la médula. Mucho tiene que ver con que su tío, Miguel Ángel Nadal, fue parte del Dream Team del Barca. Pero como vocifero hincha del Real Madrid, el tenista describió al presente de su cuadro. “Son situaciones que entran dentro de una lógica después de unos tiempos tan difíciles.”

“No es que esté fatal pero no estoy lo suficientemente bien para jugar. He mejorado un poco pero no estoy listo para asumir lo que es un partido de máxima intensidad”.

Barcelona se clasificó a la semifinal de la Copa del Rey al derrotar al Granada 5-3. Ahora se prepara para visitar a Real Betis este fin de semana. Mientras tanto, el Real Madrid enfrenta al Alavés. Y ahora están en una situación atípica ya que están persiguiendo al Atlético de Madrid en vez de ser los perseguidos.

