Alaba opción de nuevo para el Barcelona

La defensa va a ser una deficiencia que tendrá que arreglar el Barcelona con la mente puesta en el futuro. Jordi Alba es una incertidumbre por causa de sus continuas lesiones, Junior Firpo está con pie y medio fuera del equipo y no hay un relevo a largo plazo.

El austriaco de 28 años ya quiere buscar nuevos rumbos fuera de la Bundesliga y sabe que como central no se encuentra en su posición natural. Con el crecimiento del canadiense Alphonso Davies como lateral izquierdo, ya no se encuentra como el indiscutible en las alineaciones titulares de Hansi Flick. En los últimos años, Alaba ha sido considerado entre los mejores laterales del mundo

De acuerdo al Diario SPORT, el jugador ya ve al Barcelona como una opción para llegar. Esta experiencia que ha podido ser vital para que un equipo como el Barcelona se interesa en él.



Para el Barcelona, poder conseguir a un jugador de este nivel sería importantísimo. Tienen a un jugador que puede jugar con lateral y como central. Si se mantiene saludable puede ser una gran opción para el cuadro blaugrana.

Lo mejor de David Alaba

David Alaba – The Complete Defender – 2020 Defensive Skills and GoalsThank you for watching make sure to like and subscribe for more content like this! Instagram: https://www.instagram.com/crown_fut/ #theking1704 #alaba #davidalaba #alabaaustria #davidalabaaustria #alabachelsea #alabatransfer #davidalabachelsea #davidalabatransfer #davidalabaskills #davidalaba2020 #alabaskills #alaba2020 2020-01-05T14:29:36Z

Alaba vs. Bayern

Alaba estaría abierto a rebajar esa cifra en otros clubs como el Barça. El padre del jugador mantiene el contacto directo con el Barça, que está plenamente informado de las negociaciones. Habrá que ver cómo evoluciona todo, aunque si Alaba sigue sin firmar su nuevo contrato, el Barça puede tener una oportunidad única.

Uno de los grandes temas se encuentra en la negociación que tiene Alaba con el Bayern. Ahora mismo están estancadas desde que el jugador decidió confiar en su nuevo representante, Pini Zahavi. En estas nuevas rondas de negociación, Zahavi pidió 20 millones de euros para renovar y está dispuesto a quedarse si el equipo acepta pagarle esta cantidad.

El Barcelona ha buscado al lateral en diferentes ocasiones y ahora pudo haber sido mejor oportunidad para ficharlo, si la realidad económica del cuadro catalán previo al coronavirus se hubiese mantenido. Con un año de contrato, el Bayern está dispuesto a dejar ir a Alaba, siempre y cuando el equipo que lo deseé pague cláusula de rescisión. De acuerdo al diario alemán Bild, el representante de Alaba ya ha amenazado con no renovar e irse del Bayern libre sin dejar un centavo en sus arcas. Para el Barcelona esto sería lo ideal ya que ahora mismo se encuentra muy complicado con otras operaciones que quiere priorizar.

Hay que también rescatar que el por ahora el Barcelona busca vender para hacer caja y poder usar algunos de los jugadores que se han determinado como transferibles como una posible moneda de cambio para darle una nueva cara al equipo con la mira puesta a los retos que tendrá en la temporada 2020-21.

Fuera del equipo catalán no puede descuidarse ya que Manchester City y PSG se mantienen muy atentos a la situación y cómo evoluciona.