Dani Alves acorralado: Revelan imágenes del presunto ataque sexual a la denunciante

Mientras pasan el tiempo y continúa detenido en el Centro Penitenciario Brians II de Barcelona, España, las pruebas complican más aún a Dani Alves. En esta oportunidad, se trata de la filmación de una cámara de seguridad de la discoteca Sutton que obtuvo un periódico catalán, y el futbolista brasileño no sale favorecido con las imágenes en cuestión.

Serían la descripción que realiza el diario ARA a partir del video que consiguió en exclusiva, “Dani Alves fue el primero en salir del baño. Sale luego una chica del baño donde habían estado los dos y dónde ella aseguraría, poco después, que Alves la había violado. La vítcima va directa a su prima para decirle que era hora de irse. La chica de la supuesta agresión, distante, sólo le choca la mano. Las dos salen deprisa de la discoteca”.

Otra imagen destacada muestra a la denunciante «de espaldas al futbolista, pero él le coge la mano y se la lleva a sus genitales». En ese momento, “la chica se la quita de golpe” y en otra parte de las grabaciones se puede ver que Alves “baja la mano al culo de la víctima”, según indica el citado medio.

Ya en la calle, la supuesta víctima “se pone a llorar y uno de los primeros gestos que hace es señalarse repetidamente la rodilla, donde tenía una herida que el informe médico recogería”.

Pero esos momentos incómodos que vivió la mujer solo eran el comienzo de la pesadilla. Acto seguido, “Alves se marchó de la escena (…) Una cámara que grabó toda la planta muestra claramente cómo el futbolista se puso delante de una puerta, la abrió y esperó a que fuera la víctima. Luego le cortó el paso y cerró la puerta cuando la chica estaba adentro”.

Al mismo tiempo, el periódico ARA explica que la joven “no sabía a donde estaba entrando”, porque la luz estaba apagada y no se veía el interior.

“La chica se dirigió de tal manera que sólo ve a Alves adelante de la puerta y no podía captar qué había dentro. Además, no había ningún rótulo en la puerta. Ella, según declaró, pensaba que iban a una zona para fumadores. Su idea era despedirse del futbolista después de hablar con su prima porque no estaban cómodas”, precisa el diario catalán.

Las reacciones de Dani Alves y la denunciante al salir del lugar donde habría ocurrido el abuso

Lo único que no pudieron capturar las cámaras fue lo que sucedió una vez que esa puerta se cerró. Sin embargo, sí se registraron sus reacciones al salir de allí. “Dani Alves fue el primero en salir del baño. Caminó unos metros y agarró una copa de la mesa, le dio un trago y se apartó hacia un extremo del sector VIP, evitando hablar con los que estaban con él. Conversó con los del reservado de al lado y se tomó una foto con ellos”, indica ARA.

La chica, por su parte, “salió y fue directo a buscar a la otra joven (su prima) para decirle que era hora de irse. La primera se despidió del amigo de Alves con un beso; la víctima de la supuesta agresión, distante, solo le chocó la mano. Ambas salieron deprisa de la discoteca”.

Una vez en el pasillo que se encontraba a metros de la calle, la víctima, aún conmocionada por lo que había vivido instantes previos, rompió en llanto. “Estaba con su prima y se puso a llorar. Uno de sus primeros gestos fue señalarse rápidamente la rodilla, donde tenía una herida que el informe médico recogió”, relató ARA.

“La chica estira la pierna y con el dedo se va tocando la rodilla mientras mira a su prima. Luego, se abrazaron. Durante todo ese rato no paró de llorar. Ante esta situación, un guardia de la discoteca se acercó. La chica, de nuevo, se señaló a la herida”, continuó el relato.

Por último, según el citado medio, aparecería la salida de Dani Alves de la discoteca. “El futbolista, con un suéter encima de la camiseta blanca y una gorra puesta, pasó junto al grupo sin detenerse e incluso se le ve dar un pequeño paso para esquivar a las chicas y al guardia. La conversación se detuvo y lo miraron sin decir nada”, indica ARA.

Un seguidor de Joana Sanz insultó a Dani Alves: la dura respuesta de la modelo

Joana Sanz, expareja de Dani Alves, defendió al futbolista ante los insultos de un seguidor al mismo tiempo que negó haber mantenido un vínculo con el defensor del Paris Saint Germain Achraf Hakimi. A la modelo española se la había vinculado con ese jugador luego de su ruptura con el brasileño.

“No entiendo el morbo turbio de este país. Vaya falta de respeto más grande estan teniendo. Superan los límites continuamente con su maldad creativa. No lo conozco ni lo he visto en mi vida”, respondió Sanz mediante una historia de Instagram ante una pregunta de su seguidor.

Además de negar su relación con Hakimi, Sanz aprovechó esa ronda de preguntas con seguidores para defender a Dani Alves. La irritó una pregunta de un seguidor, quien acusó al exfutbolista del FC Barcelona de “violador”.

“Estoy cansada y disgustada con este tipo de mensajes o comentarios”, dijo Sanz.

“¿Dónde queda la presunción de inocencia? Porque hasta ahora, el único juicio que ha habido, es el juicio paralelo que le hicieron ustedes. No seré yo una más que lo condene. Dejemos de intoxicar un caso tan delicado con la opinión pública”, agregó la modelo española.

A poco de cumplirse cuatro meses del encierro de Alves, preso por la presunta violación de una joven de 23 años, la modelo dice que aunque ya no son pareja sigue amando al brasileño y que no lo abandonará mientras dure el proceso judicial.

