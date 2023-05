Caso Dani Alves: Difunden declaración completa de la denunciante

Este lunes, mientras Dani Alves continúa preso en el Centro Penitenciario Brians II, en la ciudad de Barcelona, un programa de la TV española difundió la declaración completa de la mujer que denunció al futbolista brasileño por presunta violación. “Me puso en el suelo, recuerdo quedarme en shock”, reconoció la denunciante.

El ciclo “En boca de todos” (Canal Cuatro) accedió en exclusiva a los testimonios claves del caso Dani Alves, acusado de presunta agresión sexual a una mujer en el baño de una discoteca de Barcelona.

En el testimonio, la mujer relata que antes de la supuesta agresión del brasileño tanto ella como sus amigas negaron saber quién era él y acudieron a su mesa a tomar algo. “Recuerdo que me cogió la mano y me la puso como en su parte baja. Me volvió a decir que nos fuéramos, y yo dije que no. Empecé a tener muchísimo miedo y pensé: ¿y si me pone algo en la bebida? ¿Y si le hace algo a mi amiga? Pensé de todo en poco rato”, declaró ante la Justicia.

Finalmente, ella accedió a irse con el futbolista, pero en la declaración afirma que desconocía a dónde: “Yo en ese momento dije: ‘Seguro que es una puerta hacia la calle, o es una zona VIP u otra zona de la discoteca'”.

Durante su declaración testimonial, la mujer relató lo ocurrido en el baño con Dani Alves: “Era un lavabo diminuto, era muy enano, solo tenía un retrete y para lavarte las manos. Allí yo creo que empezó mi shock, no entendía nada e hice como para girarme y él ya había cerrado la puerta. No sé si le puso seguro”.

La declaración a la que accedió el citado medio español también incluye el relato de lo que pasó durante los siguientes 17 minutos, en los que ella afirma que fue agredida sexualmente. “Me puso en el suelo, yo recuerdo quedarme en shock, no sabía qué hacer allí”, contó.

Qué declararon la prima y otra amiga de la denunciante de Dani Alves

Según declaró la presunta víctima de Dani Alves, ella se encontraba en la disco Sutton junto a su prima y otra amiga. En sus respectivos testimonios, cuentan que cuando una de ella saludó a Alves “me agarra de manera bastante babosa, me coge la cara así y me acaricia como el pelo. Me empieza a tocar la espalda y me parece que baja hasta el culo”.

Además, relataron qué ocurrió después de que la presunta víctima se fuera con el deportista. “Me dice que la había hecho mucho daño, que se había corrido dentro, que se quería ir. Nos dijeron que había que activar el protocolo. Ella no quería denunciar”, aseguraron quienes encontraron a la joven dentro del ropero y llorando.

Hasta el momento, el único medio que había tenido acceso a la denuncia inicial había sido el sitio español El Periódico, que en enero pasado publicó algunos fragmentos de la acusación pero no incluyó ningún textual. Ahora, estos textuales ratifican aquel adelanto.

Dani Alves acorralado: Revelan imágenes del presunto ataque sexual a la denunciante

Mientras pasan el tiempo y continúa detenido en el Centro Penitenciario Brians II de Barcelona, España, las pruebas complican más aún a Dani Alves. En esta oportunidad, se trata de la filmación de una cámara de seguridad de la discoteca Sutton que obtuvo un periódico catalán, y el futbolista brasileño no sale favorecido con las imágenes en cuestión.

Serían la descripción que realiza el diario ARA a partir del video que consiguió en exclusiva, “Dani Alves fue el primero en salir del baño. Sale luego una chica del baño donde habían estado los dos y dónde ella aseguraría, poco después, que Alves la había violado. La vítcima va directa a su prima para decirle que era hora de irse. La chica de la supuesta agresión, distante, sólo le choca la mano. Las dos salen deprisa de la discoteca”.

Otra imagen destacada muestra a la denunciante «de espaldas al futbolista, pero él le coge la mano y se la lleva a sus genitales». En ese momento, “la chica se la quita de golpe” y en otra parte de las grabaciones se puede ver que Alves “baja la mano al culo de la víctima”, según indica el citado medio.

Ya en la calle, la supuesta víctima “se pone a llorar y uno de los primeros gestos que hace es señalarse repetidamente la rodilla, donde tenía una herida que el informe médico recogería”.

Pero esos momentos incómodos que vivió la mujer solo eran el comienzo de la pesadilla. Acto seguido, “Alves se marchó de la escena (…) Una cámara que grabó toda la planta muestra claramente cómo el futbolista se puso delante de una puerta, la abrió y esperó a que fuera la víctima. Luego le cortó el paso y cerró la puerta cuando la chica estaba adentro”.

Al mismo tiempo, el periódico ARA explica que la joven “no sabía a donde estaba entrando”, porque la luz estaba apagada y no se veía el interior.

“La chica se dirigió de tal manera que sólo ve a Alves adelante de la puerta y no podía captar qué había dentro. Además, no había ningún rótulo en la puerta. Ella, según declaró, pensaba que iban a una zona para fumadores. Su idea era despedirse del futbolista después de hablar con su prima porque no estaban cómodas”, precisa el diario catalán.

