Leyenda del Barcelona anuncia su despedida del club por segunda ocasión

Por segunda ocasión en su carrera, el legendario lateral del club catalán, Dani Alves, decidió irse de la institución de nuevo.

Después de haber vuelto a los 38 años al Barcelona y jugar la última temporada, Dani Alves confirmó su salida definitiva del club. Xavi Hernández le comunicó que no iba a ser tenido en cuenta para la campaña 2022/2023 y el histórico lateral derecho difundió la noticia en las redes sociales. A través de un emotivo video que repasó imágenes suyas en diferentes ciclos -más una conmovedora carta-, dijo adiós a los aficionados culés.

Esta noticia surgió el miércoles cuando el periodista Marcelo Bechler reportó que ambos lados habían llegado a un común acuerdo para poder irse.

Em uma reunião hoje em Barcelona ficou definido que Dani Alves não seguirá no clube na próxima temporada. Barça e jogador vão anunciar a decisão nas próximas horas. — Marcelo Bechler (@marcelobechler) June 15, 2022

“Fueron más de 8 años dedicados a ese club, a esos colores y a esa casa. Pero como todo en la vida, los años pasan, los caminos se desvían y las historias son escritas por algún otro momento en lugares distintos”, mencionó el jugador de 39 años que viene de participar de la última gira con la selección brasileña y seguramente dispute la Copa del Mundo en Qatar 2022.

El jugador dio una extensiva despedida con explicación incluida en su cuenta de Instagram.

Durante su despedida, no dejó pasar la oportunidad de cargar contra la anterior directiva blaugrana, a la que responsabilizó por no quererlo en la institución: “Intentaron despedirme, pero no pudieron hacerlo. Pues ustedes no pueden imaginar, o sí, lo resistente y resiliente que soy”.

Mensaje completo de Alves

Queridos cules… Ahora si llego la hora de nuestra despedida. Fueron + de 8 años dedicados a ese club a esos colores y a esa casa… pero como todo en la vida, los años pasan, los caminos se desvían y las historias son escritas por algún momento en lugares distintos – y así fue. Intentaron despedirme pero no pudieron hacerlo, pues ustedes no pueden imaginar, o sí, lo resistente y resiliente que soy. Pasaron otros muchos años hasta que el fútbol y la vida que como siempre, son muy agradecidos con aquellos que les respectan, decidieron darme la oportunidad de volver aquí para poder decir adiós. Pero no un adiós sin antes agradecer a todos los que están detrás de los focos, todos los que hacen con que lo nuestro sea perfecto, a todos ellos: GRACIAS. Me gustaría agradecer también a todo el staff por la oportunidad que me dieron de volver a este Club y poder vestir otra vez esa camiseta tan maravillosa, no sabe lo feliz que soy…. Ojalá no echen de menos mis locuras y mi felicidad diaria. Ojalá también aquellos que si quedan cambien la historia de ese hermoso club, lo deseo de corazón. Fueron 23 títulos conseguidos: 2 tripletes, 1 sextete y un grande libro de oro escrito! Cierra un ciclo muy lindo y se abre otro mas desafiante aún. Que el mundo nunca olvide: UN LEON AÚN QUE TENGA 39 AÑOS CONTINÚA SIENDO UN GOOD CRAZY LEONNNN. Para siempre VISCA AL BARÇA!

En ese posteo, se ve una respuesta por parte del técnico blaugrana contesto a su jugador y ex compañero: “En cualquier sentido de la palabra. Gracias por todo amigo!”.

En la actualidad, Barcelona tiene como opción por derecha a Sergiño Dest, pero también lo tienen en la vidriera para una eventual transferencia. Hasta ahora, no ha llegado a un acuerdo que sea a su gusto para vender al ex jugador del Ajax.

Barcelona también extendió el contrato de Sergi Roberto y él sería una opción para cubrir en ese sector. También se podría usar a Ronald Araujo, que fue pieza vital en esa zaga la temporada pasada.

Además esperan ver cómo termina la situación con César Azplilicueta, todo va a terminar de resolverse dependiende del futuro de Dest.

Alves es el jugador con la mayor cantidad de títulos ganados en una carrera. De sus 41 trofeos, 23 de ellos fueron con el equipo culé.

Ahora la gran pregunta será dónde jugará ya teniendo en cuenta que requiere de continuidad para poder mantenerse con opciones para poder llegar al mundial en el mes de noviembre.

