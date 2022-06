Frenkie de Jong habla sobre su futuro en el Barcelona: ¿Se irá?

El mediocampista del Barcelona, el nerrlandés ​​Frenkie de Jong, habló sobre su futuro en el club en medio de especulaciones de que se irá en la ventana de transferencia de verano y se unirá al Manchester United de la Premier League.

El jugador de 25 años habló con los periodistas después de jugar con Holanda en la victoria por 3-2 sobre Gales en la Liga de las Naciones y dejó claro una vez más que está feliz en el Camp Nou, según informó el periodista Tom Collomosse.

Él dijo: “Siempre te sientes halagado cuando los equipos muestran interés en ti como jugador, pero estoy en el club más grande del mundo en este momento y me siento bien allí, así que no tengo noticias”.

De Jong ha dejado claro durante mucho tiempo que quiere quedarse en Barcelona y no está interesado en mudarse. Reaccionó con fuerza el mes pasado a las afirmaciones de que había llegado a un acuerdo con los Red Devils, según informó Diario SPORT.

“No que yo sepa en cualquier caso. O eso o no me lo deben haber dicho, pero no lo creo”, dijo. “Lo que digo es que no hay absolutamente ningún acuerdo ni nada oficial. Por el momento no hay ninguna duda en absoluto. [Pero] ya no respondo a los rumores. Me siento bien en Barcelona. Prefiero quedarme en el Barça”.

Man Utd no estuvo dispuesto a igualar la tazación del Barça

El Manchester United sigue vinculado con un movimiento por De Jong, pero los dos clubes están muy alejados en lo que respecta a la valoración del holandés, según ESPN. El Barcelona “ha estado buscando recibir 100 millones de euros, pero la valoración del United está más cerca de los 60 millones de euros con complementos”.

Los Red Devils desconfían del acuerdo porque sienten que “el Barça está tratando activamente de deshacerse de De Jong en un esfuerzo por recaudar fondos para facilitar sus planes de transferencia para el verano y que debería reflejarse en el costo”.

El Manchester United está priorizando un centrocampista este verano, particularmente después de perder a Nemanja Matic, Paul Pogba, Juan Mata y Jesse Lingard, pero tiene otros objetivos además del internacional holandés.

De Jong da una buena impresión de nuevo

Los comentarios de De Jong se producen después de que el centrocampista volviera a impresionar a Holanda con una actuación influyente. El holandés jugó un papel clave en la victoria de su equipo sobre Gales, que mantiene al equipo en la cima del grupo e invicto en la segunda etapa del entrenador Louis van Gaal en el club.

El compañero del centrocampista en el Barcelona, Memphis Depay, también brilló al anotar un gol de la victoria en el tiempo de descuento para asegurar los tres puntos. El gol sitúa al delantero en el segundo puesto de la lista de goleadores de todos los tiempos de Holanda.

Memphis ahora tiene 42 goles para el Oranje, solo la leyenda holandesa Robin van Persie tiene 50 más goles para el equipo nacional. El delantero del Barcelona confía en batir ese récord, sobre todo porque cumplió 28 años en febrero y parece que le quedan muchos años de carrera internacional con Holanda.

