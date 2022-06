Leo Messi entra en una nueva faceta en su carrera: ¿Qué hará ahora?

Hay cosas que siguen dando de qué hablar y cuando se habla de Leo Messi , siempre ofrece una faceta más que da de qué hablar.

El delantero del París Saint-Germain y ex del Barcelona, que protagonizará próximamente la serie de televisión argentina “Los Protectores”. Asi, por primera vez, el astro de la albiceleste se pondrá en el papel actoral para interpretar a un personaje. A sus 34 años de edad, el astro del fútbol mundial aparecerá como un “invitado especial” en la segunda temporada de la serie.

La serie tiene como eje central la vida de tres agentes de futbolistas que están cerca de acabar sus carreras debido a los problemas financieros. Aun así, la aparición de una nueva promesa del fútbol argentino les hace unirse y seguir trabajando para poder tener un futuro. Entre el drama y la comedia, la serie se emite en el canal Star+, que es el nombre de la plataforma que consiste de los canales de Disney (incluyendo a ESPN) y Fox por la mayoría de Latinoamérica. Esta nueva temporada saldrá el año 2023.

La producción cuenta con las actuaciones de Adrián Suar (Renzo “Mago” Magoya). Este es amigo de Messi, que durante su última visita a la Argentina fue el invitado de honor a la obra del actor argentino. Suar es el productor de la serie.

Play

LIONEL MESSI FUE A VER LA OBRA DE ADRIÁN SUAR Y DIEGO PERETTI Y SUBIÓ AL ESCENARIO. Tras la goleada por Eliminatorias, el capitán de la Selección pasó por el teatro y, como en la Bombonera, volvió a sentir el afecto de todo el público. 2022-03-27T20:15:47Z

También tiene como parte del elenco al actor colombiano Andrés Parra (Reynaldo “Colombia” Morán) que también fue a las redes para compartir su experiencia con el astro argentino.

Gustavo Bermúdez (Carlos “Conde” Mendizábal) también es uno de las estrellas de esta serie y ya iba promoviendo esta serie desde hace un buen rato.

No es la primera vez que Messi está en frente de una cámara

El rosarino tiene un alto perfil mediático, y por eso ha aparecido en una gran cantidad de comerciales para una variedad de empresas multinacionales.

Desde varios comerciales de comida, hasta anuncios de Pepsi, o la reciente campaña publicitaria de papas de Lay’s. Y por supuesto, todo lo que tenga que ver con Adidas, su mayor patrocinador.

La escena en a que participó ya fue filmada, y la completó hace apenas unos días. Lo sabemos porque las imágenes del futbolista en el set fueron compartidas por el propio productor.

La segunda temporada de ‘Los Protectores‘ se rodó en varias localidades, incluyendo Buenos Aires, pero la escena con Messi fue grabada en París.

Messi ahora de vacaciones

El capitán de la Albiceleste ahora está pasando por unas merecidas vacaciones después de una primera temporada complicada con el cuadro parisino. Más allá de todos los traspiés que tuvo, terminó siendo uno de los asistidores más efectivos del fútbol francés.

En su último partido con la selección, Messi hizo algo que no se había hecho en 80 años al anotar cinco goles en un partido. En ese cotejo, Argentina derrotó a Estonia por 5-0 en Pamplona.

Play

Argentina vs Estonia 5-0 Full Match 1st Half | International Friendly Argentina vs Estonia Argentina vs Estonia 5-0 Argentina vs Estonia 5-0 Full match International Friendly 2022-06-05T19:26:31Z

