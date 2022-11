Cristiano Ronaldo, imparable: ¿Qué nuevo récord consiguió en el Mundial Qatar 2022?

El debut de Portugal en el Mundial Qatar 2022 no era un partido más para Cristiano Ronaldo. Ghana, el siempre complicado seleccionado africano, era el escollo a superar por el elenco lusitano para comenzar el certamen con el pie derecho, pero para el ex Manchester United también había otro objetivo: convertirse en el primer futbolista de la historia que anotó al menos un gol en cinco Copa del Mundo consecutivas. Y no sólo lo logró, sino que además abrió el marcador para que su equipo venciera 3-2 y conserve momentáneamente la cima del Grupo H.

Corrían 65 minutos de juego en el estadio 974 de Doha cuando CR7 ingresó al área grande de Ghana, intentó dominar un balón y fue interceptado por el defensa Mohammed Salisu. A primera vista no parecía haber infracción del jugador africano, pero para el árbitro marroquí Ismail Elfath, quien estaba de frente a la jugada, hubo falta y por ende cobró -con complicidad del VAR- el penalti para Portugal.

A pesar del enfático reclamo de los jugadores ghaneses, Elfath se mantuvo firme en su fallo y Cristiano tenía la gran posibilidad de hacer nuevamente historia. Colocó el balón Al Rihla en el punto de penalti, retrocedió unos pasos hasta fuera del área grande, aguardó el pitazo del juez y ejecutó la pena máxima. Y por más que el portero Lawrence Ati adivinó la dirección del disparo, Cristiano Ronaldo no falló, puso el 1-0 parcial para Portugual y automáticamente se transformó en el primer futbolista en la historia de los Mundiales en convertir goles en cinco ediciones del máximo torneo de selecciones.

Para Cristiano fue una especie de revancha, debido a que en la primera etapa ante Ghana el árbitro Elfath le había anulado un gol totalmente lícito por supuesta infracción sobre su marcador. En la repetición de la jugada es evidente que no existió falta del “Bicho”, y su definición era válida para irse al entretiempo con una ventaja que podía modificar el desarrollo del juego.

Si bien los dirigidos por Fernando Santos se llevaron el triunfo por 3 a 2, Ghana hizo méritos como para haberse llevado algo más en el debut mundialista pero no le alcanzó.

Las declaraciones de Cristiano Ronaldo tras su hito mundialista

Durante una breve comparecencia ante la prensa tras el partido de Portugal contra Ghana, en el que fue además declarado mejor jugador del encuentro, Cristiano Ronaldo compartió sus sensaciones por haber logrado un nuevo récord en la historia de los Mundiales.

“Marcar por quinto Mundial consecutivo es un motivo de gran orgullo”, reconoció el astro portugués de 37 años, según declaraciones recogidas por ESPN.

En la misma línea, completó: “Es un momento bonito, es mi quinto Mundial, ganamos, es una victoria importantísima, sabemos que en estas competiciones empezar con victoria es fundamental”.

Sobre su repentina salida del Manchester United, club que hace unos días atrás anunció el acuerdo para la recisión de su contrato, dijo que es “un capítulo cerrado” y destacó que tiene el “foco puesto exclusivamente en el Mundial”.

“Entramos, ganamos, vamos bien. El resto no es importante, lo importante es el Mundial”, concluyó.

Los otros goles de Cristiano Ronaldo en los Mundiales

El debut en las redes de Cristiano Ronaldo en un Mundial ocurrió en Alemania 2006, con su tanto frente a Irán en la zona de grupos. Aquel equipo portugués llegaría hasta las semifinales, instancia en la que cayó 1-0 frente a la Francia de Zinedine Zidane.

Luego, en Sudáfrica 2010, el ex Real Madrid le hizo un tanto a la débil Corea del Norte, en un aplastante 7 a 0 en la fase inicial. Portugal quedaría eliminada en octavos de final frente al poderoso seleccionado de España, que en esa edición se consagraría campeón mundial por primera vez en la historia.

Brasil 2014 fue un Mundial para el olvido de Portugal. Tras el paupérrimo debut ante Alemania (derrota 4-0), quedó eliminado en primera ronda. Sin embargo, Cristiano Ronaldo se dio el gusto de anotar el 2-1 final sobre Ghana en el tercer y último compromiso.

Y cuatro años después llegaría Rusia 2018, sin dudas la Copa del Mundo en la que más brilló Cristiano Ronaldo con la camiseta de su país. En el primer juego se despachó con un hat trick para el empate agónico 3-3 frente a España. La segunda víctima del “Bicho” sería Marruecos, rival al que le anotó el único gol del partido.

Pero para mala fortuna de Cristiano y sus compañeros, Uruguay apareció en octavos de final y diluyó todas las ilusiones de llegar a la gran final que tenían los lusos. Fue 2-1 para el elenco charrúa y clasificación a cuartos de final, mientras que Cristiano se tuvo que conformar con seguir los partidos restantes del campeonato mundial desde su casa y por TV.

Con el gol que marcó hoy ante Ghana, Cristiano Ronaldo acumula ocho goles en cinco Mundiales consecutivos, algo que ni el propio Lionel Messi pudo conseguir hasta el momento.

