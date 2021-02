Cristiano Ronaldo y Georgina hacen una ofrenda generosa ¿qué hicieron?

Se sabe que la estrella de la Juventus se ha resaltado durante su carrera por involucrarse con temas filantrópicos y en los últimos días se le ha conocido por otra muestra de generosidad. Cristiano Ronaldo y su pareja Georgina Rodríguez han dejado fascinados a sus seguidores con una generosa donación para ayudar a un niño con cáncer. Tomás, de tan solo 7 años, fue diagnosticado de neuroblastoma, un cáncer que afecta a partes vitales como el cuello o la médula espinal.

A pesar de que gracias a diversos tratamientos el pequeño mejoró, a partir del pasado mes de octubre sufrió una recaída que ha obligado a sus padres a someter al pequeño a diversas intervenciones médicas bastante caras.

Ante esta situación, los padres de Tomás agotaron todos los recurods que tenían a su disposición para buscarle ayuda, y encontraron a nada más y nada menos que a Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, quienes han donado a la familia el dinero necesario para tratar a Tomás, un gran gesto que les honra.

Esto fue anunciado por la hermana de Georgina, Ivanna Rodríguez, que agradeció a la pareja la ayuda para la familia y del chico.

Gracias a su dinero, Tomás ya se encuentra en el Hospital Vall D’Hebrón en Barcelona para comenzar con el tratamiento.

Otras obras benéficas

Cristiano Ronaldo ha participado en donaciones como una de 4 millones de dólares para equipar por completo cuatro unidades de cuidados intensivos (UCI) en Portugal para ayudar a la víctimas del COVID-19.

Asimismo se ha revelado que donó 83 mil dólares a un fan de 10 años que necesitaba una cirugía cerebral, así como la contribución de 165 mil dólares a un centro de lucha contra el cáncer que trató a su madre, entre otras obras sociales en las cuales se ha sido parte.

El portugués sigue pasando por un muy buen momento futbolístico ya recién habiendo cumplido los 36 años de edad y rápidamente se acerca a los 10 máximos goleadores de la Juventus ya en su tercera temporada allí.

En sus 110 partidos jugados, Cristiano ya lleva 88 goles y está a 25 dianas de igualar a Federico Munerati para llegar a entrar al Top Ten de la historia bianconera. Para poder ser el máximo artillero de nueve veces campeón de Italia le falta mucho más aún ya que esa cifra la tiene el legendario Alessandro Del Piero con 290.

Tendrá la oportunidad de seguir acumulando esos números impresionantes el martes en la semifinal de vuelta de la Coppa Italia y el final de semana cuando enfrente al Napoli.

