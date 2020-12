Las estrictas reglas de alimentación de los hijos de Cristiano Ronaldo: ¿Qué les prohíbe comer?

El delantero de la Juventus Cristiano Ronaldo reveló las estrictas reglas alimenticias que les impone a sus hijos. El astro portugués hizo esa confesión en una entrevista con el periódico portugués “A Bola”, luego de ser condecorado como el jugador del siglo en la gala de los Globe Soccer Awards.

Luego de la gala, Cristiano Ronaldo brindó una serie de entrevistas a los medios que cubrieron el evento. Con “A Bola”, diario de su país, se permitió hablar de su vida privada. Hizo referencia a la alimentación de su hijo Cristiano Ronaldo Jr. El pequeño de 10 años aspira a seguir los pasos de su padre y convertirse en futbolista profesional.

💬 Cristiano Ronaldo: “Veremos si mi hijo llega a ser un gran jugador, aún no lo es. A veces bebe refrescos y come patatas fritas, él sabe que no me gusta. Le digo que después de la cinta debe descansar en agua fría y no le gusta. Es normal, tiene 10 años" https://t.co/Hsi8oUt946

