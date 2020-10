Cristiano Ronaldo enfrenta investigación por la justicia italiana ¿por qué?

El Ministro de Deportes italiano, Vincenzo Spadafora, volvió a hablar sobre el tema de Cristiano Ronaldo y habló sobre la posibilidad de por viajar desde Portugal a tierras italianas tras dar positivo por coronavirus.

En esta ocasión el mandatario habló para Rai Tre de la cadena RAI y dio nuevos datos de cómo se está tratando el posible viaje sin autorización del delantero portugués de la Juventus a Turín: “Cristiano no respetó el protocolo. Hay una investigación de la Fiscalía Federal para probarlo”.

Spadafora también quiso mandar un mensaje para aquellos deportistas que den positivo. “El virus nos ha enseñado que nadie está exento, evidentemente todas son personas que han tratado de respetar al máximo los protocolos, pero la única solución al final es quedarse en casa”, afirmó. Este mensaje fue más enfático ahora que Italia comienza a sufrir la segunda ola de contagios de coronavirus.

El pasado entre Spadafora y Ronaldo

Spadafora fue crítico contra el delantero de la Vecchia Signora: “Hay campeones que se sienten por encima de todo. Ronaldo violó el protocolo cuando se fue de Portugal, y hay una investigación de la Fiscalía de Turín sobre eso. Creo que gente así debería lanzar mensajes que inviten a respetar las normas, no a saltarlas”. Ahora el Ministro de Deportes confirma que hay una investigación en curso de la Fiscalía en contra el exManchester United.

Rendimiento de la Juventus y recuperación de CR7

Durante la ausencia de Cristiano Ronaldo ha sido notada ya que la Juventus ha empatado sus últimos dos partidos en la Serie A. Durante su cuarentena, Ronaldo ha estado activo y fue efusivo en su reacción después de la victoria del Real Madrid en el último clásico.

Se espera que Ronaldo esté fuera del partido de la Champions ante el Barcelona el martes. Pero el equipo de Turín sigue buscando una manera en la cual él pueda habilitado rápidamente para que regrese a las canchas.

El jugador también quiere hacer los suyo para poder llegar a jugar lo más pronto posible. La semana pasada, había dicho que hizo un cambio a su dieta para poder luchar contra el virus de manera más efectiva. En un video de Instagram, el goleador le había dicho a sus seguidores que redujeran la cantidad de dulces que comían y consumieran más vegetales y vitamina C.

Esta temporada, como la pasada, Cristiano ha sido pieza vital en el ataque de la Juve ya que ha sido el goleador del equipo. La temporada pasada, el portugués fue el segundo máximo artillero de la Serie A con 31 tantos. En esa categoría solamente fue superado por el italiano Ciro Immobile de la Lazio.

