¿Cómo le fue a Anderson Silva en lo que puede ser su última pelea?

Fue un último baile para los fanáticos de la UFC cuando tuvieron la oportunidad de ver a uno de los mejores pugilistas en las artes marciales mixtas. No hubo la pompa ni el gran espectáculo en la T-Mobile Arena de Las Vegas que merecía por causa de la pandemia. Pero hubo un momento de tributo de Uriah Hall en el cuarto asalto después de ganarle a Anderson Silva por nocaut técnico.

Fue una noche llena de tributos para “Spider” en la que varias leyendas de la disciplina le rindieran tributo después de este último episodio.

Un emocionado Hall terminó arrodillado y con emociones encontradas al haber derrotado en el octágono contra alguien que ha considerado como un ídolo suyo desde hace uno años atrás. Los dos se encontraron en medio del octágono en el cual intercambiaron sus respectivos afectos de respeto. “No tengo palabras para describir el momento. Le tengo que dar todo el crédito al campeón,” dijo Hall pospelea.

Su pelea ante Uriah Hall fue algo en el cual se vieron ‘flashes’ del pasado en el cual se revivieron cosas que convirtieron al brasileño en uno de los mejores peleadores de la UFC.

Silva is down!@UriahHallMMA drops the Spider but is halted by the bell 😲 #UFCVegas12 pic.twitter.com/Cm643YSsRQ — UFC (@ufc) November 1, 2020

Silva tuvo buen movimiento en los primeros dos rounds en los que le cortaba los caminos a jamaiquino. En esos momentos se veía a un Silva que mostraba su calidad, pero no la misma velocidad de antaño.

PRIME TIME. 🇯🇲 @UriahHall sensed the finish in RD 3 and closed the deal at the start of 4. #UFCVegas12 pic.twitter.com/mmHO0F5g9Y — UFC (@ufc) November 1, 2020

A los 2:51 del primer round, Hall tuvo que cortar su vendaje pero en los últimos segundos del tercer salto, Hall conectó con un derechazo al oído izquierdo que hizo que el brasileño de 45 años cayera. Hall le entró muy fuerte, pero la campana salvó a Silva.

En el cuarto, ya el nocaut se veía venir y Hall lo consiguió cuando Silva comenzó a ir hacia delante y pudo conectar con una derecha que derribó de nuevo al excampeón y ahí lo liquidó.

Hall ahora tiene una marca de 17-9 y espera que esta pelea le genera otra oportunidad para un título en la categoría mediana, en la cual es uno de los peleadores más letales con siete nocauts en su carrera.

La gran duda

En su contrato, Silva todavía tenía una pelea más por cumplir después de esta. Por eso en sus comentarios después de la pelea, Silva dejó la duda. “He hecho esto toda la vida y lo he hecho con mi corazón. Eso es lo que lo hace tan difícil dejarlo,” confesó.

¿Será que tendrá una pelea más? En 45 combates en su carrera ha ganado 34 y perdido once y solamente ha ganado un combate en sus últimos ocho.

