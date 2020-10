Leyenda de la UFC anuncia su dramático retiro del deporte ¿quién fue?

Ha sido un año difícil para el peleador Khabib Nurmagomedov en lo personal. Por esa razón, el ruso decidió que su pelea del sábado sería su última. Todo esto llegó por causa de la muerte de su padre y entrenador en el mes de junio por causa de complicaciones del coronavirus.

Por eso esta pelea contra Justin Gaethje fue emotiva en la manera que terminó y cómo reaccionó uno de los mejores luchadores en la historia del deporte. Para varios, esta pelea sería una de las pruebas más difíciles de su carrera y pudo unificar el título de peso liviano de la UFC.

Su triángulo faltando 1:34 en el segundo asalto fue algo que construyó durante la pelea, especialmente cuando pudo llevar a la lona a Gaethje. Ahí Khabib estuvo en lo que más sabe hacer. Desde ese momento fue una eventualidad que el ruso estaba encaminado a ganar. Pero esta pelea tuvo un significado más importante después cuando habló después de su pelea en Abu Dhabi.

“Esta fue mi última pelea. No hay manera en la que voy a volver (al octágono) sin mi padre. Esta fue la primera que lo hice. Cuando me llamó la UFC para la pelea contra Justin, estuvo hablando tres días con mi madre. Ella me dijo que fuera a pelear. Pero le prometí que esta sería mi última pelea. Y si doy mi palabra, la tengo que cumplir. Esta fue mi última pelea,” dijo en su entrevista poscombate.

Khabib se aleja con marca invicta en 29 peleas y se convirtió en uno de los luchadores más exitosos en esta disciplina en la que dominó su categoría durante los últimos años.

Conferencia de prensa

Reacciones de su retiro

Los a la carrera de Khabib llegaron casi de inmediato después de su victoria. Algunos de los nombres más grandes de las artes marciales mixtas se pusieron a los pies suyos. El primero en hacerlo justo fue la misma compañía en la que fue una de sus grandes estrellas.

Here we goooo…a new challenge, definitely but hard to bet against @TeamKhabib #UFC254 — Alex Volkanovski (@alexvolkanovski) October 24, 2020

#UFC254 #Khabib just proved why he is the champ — BONY (@JonnyBones) October 24, 2020

Complete domination — michael (@bisping) October 24, 2020

No todos fueron positivos

También hablaron algunos de sus grandes detractores. Uno de los que habló pero decidió borrar su tuit fue Dillon Danis. “Khabib se retira porque le tiene miedo a Conor McGregor,” dijo el polémico luchador. Este fue el mismo que en la pelea contra el irlandés McGregor causó la ira de Nurmagomedov que lo llevó a saltar por encima del encercado del octágono para pelear con Danis en las gradas.

Pero la reacción que más levantó las expectativas yendo hacia el futuro fue la de Conor McGregor.

Good performance @TeamKhabib.

I will carry on.

Respect and condolences on your father again also. To you and family.

Yours sincerely, The McGregors. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 24, 2020

El excampeón le felicitó por redes sociales y dijo: “Gran actuación, Khabib. Yo seguiré. Respeto y mis condolencias por lo de tu padre. Para ti y tu familia. Sinceramente, los McGregor.”

Esto ahora indica que seguramente el irlandés regresará pelear con la posibilidad pelear por el título que él tuvo en su posesión en algún momento.

¿Podrá cambiar de parecer Khabib en el futuro?