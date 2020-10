¿Cómo se ve el Barcelona previo a su debut de Champions?

Hay mucha incertidumbre en el Mundo Barça en estos días teniendo en cuenta que esta es una etapa clave para Ronald Koeman y su equipo. Aunque el Ferencvaros le puede dar un respiro leve al equipo blaugrana, ellos saben que quieren rendir de la mejor manera previo al Clásico este fin de semana próximo y su partido ante la Juventus la semana siguiente.

Pero la clave es poder enfocarse en el presente y poder usar este partido como un cambio de ánimo y posiblemente mejorar en algunos aspectos de juego. Para el Barça, este primer partido puede ser una manera de comenzar a borrar los malos recuerdos que dejó la humillante derrota ante el eventual campeón Bayern Múnich. Es un momento en el que el técnico neerlandés puede cambiar fichas con el propósito de ofrecerle un descanso a algunos jugadores claves.

El equipo de Serhiy Rebrov llega al Camp Nou con poco que perder y sabe que su objetivo sería poder sacar algún punto de visita con la mira puesta en un pase a la Europa League.

Posibles cambios de Barcelona

Para su estreno en el escenario europeo como timonel culé, Ronald Koeman prepara algunos cambiosa comparación de la alineación que sacó el pasado sábado en el Coliséum Alfonso Pérez.

Tras descansar en Getafe después de acumular muchos minutos entre Barça y sus selecciones, Coutinho y Ansu Fati volverán al once. A los que puede tocar esta vez rotar es a Sergio Busquets, a Sergi Roberto o a Antoine Griezmann (más improbable en estos dos últimos casos). En el caso del de Badia su puesto lo ocupará casi con toda certeza Miralem Pjanic, quien aún no está al 100% y le está costando más de lo esperado coger el ritmo.

Neto sería el titular en el arco, la línea de cuatro consistiría de Sergi Roberto por derecha, Piqué, Lenglet, y Dest. En el centro del campo se podría ver por primera vez a Miralem Pjanic, junto al bosnio estarían De Jong y Coutinho. Una vez más veríamos a un “tridente” en el ataque con Ansu Fati, Messi y Griezmann. El que muy probablemente queda fuera de los titulares es Ousmane Dembele, que tuvo partido pobre contra el Getafe.

Algunas variaciones que puede llegar a ser realidad es la inserción de Junior Firpo por izquierda y Dest iría de cuatro. Otra opción seriá la de comenzar con Pedri y Trincão. El portugués podría ser una opción por el cuestionado francés ya Griezmann sigue sin encontrar su posición en el campo de juego y ha sido mencionado por Koeman en la conferencia de prensa previo al partido.