Terremoto en Turquía: Futbolista Christian Atsu lleva 9 días desaparecido

El futbolista internacional ghanés Christian Atsu continúa desaparecido a más de una semana después de los devastadores terremotos que azotaron a Turquía y Siria, dijo su agente este martes.

Se creía que Atsu estaba en un edificio que se derrumbó en la ciudad de Antakya, en el sur de Turquía, en la provincia de Hatay, informó anteriormente el Hatayspor, club para el cual jugaba Atsu hasta su desaparición.

El agente de Atsu, Nana Sechere, publicó un comunicado este martes en su cuenta de Instagram que estaba “en el lugar del terremoto en Hatay con la familia de Christian”, pero que Atsu aún no había sido localizado.

El 7 de febrero, tanto Hatayspor como la asociación de fútbol de Ghana dijeron que Atsu, de 31 años, había sido rescatado de un edificio derrumbado y llevado a un hospital.

Sin embargo, dos días después, el 9 de febrero, Sechere y Aydin Toksoz, director adjunto del Hatayspor, comunicaron que Atsu, en realidad, continuaba desaparecido, junto con el director deportivo del club, Taner Savut.

“No hemos podido comunicarnos con Atsu o Taner Savut”, dijo Toksoz a la Agencia Anadolu.

En mensajes enviados a The Associated Press (AP), Sechere también dijo que viajó a Turquía para tratar de encontrar a Atsu, pero que el jugador “aún no ha sido encontrado”.

Atsu fichó por el Hatayspor a finales del año pasado: su último gol que le valió elogios de la afición

Atsu, que anteriormente jugó en los clubes ingleses Chelsea y Newcastle, fichó por el Hatayspor a finales del año pasado, según consigna CBS News.

El club tiene su sede en Antakya, cerca del epicentro del terremoto de magnitud 7,8 que se produjo en la madrugada del pasado 6 de febrero, junto con las réplicas posteriores que devastaron el sur de Turquía y el norte de Siria. Al menos 35.000 personas han muerto tras los sismos mortales.

Un día antes de la tragedia, Atsu anotó al final del tiempo de descuento para darle al Hatayspor una victoria por 1-0 sobre el Kasimpaşa S.K. de Istanblul. en la liga turca, lo que le valió elogios de su nuevo club horas antes de que ocurriera el terremoto.

La embajadora de Ghana en Turquía, Francisca Ahsitey-Odunton, dijo la semana pasada en declaraciones radiales que también estaba buscando a Atsu. En este sentido, consiguió y revisó una lista de 200 hospitales o centros médicos a los que podrían haber enviado a Atsu si lo hubieran rescatado y que tampoco pudo confirmar dónde estaba el jugador. Pero no hubo suerte hasta el momento.

Pánico en vivo: Periodista aterrado por devastador terremoto en Turquía

En el marco del desolador panorama que dejó el violento terremoto que sacudió Turquía y Siria hace más de una semana, un periodista que realizaba un móvil desde donde brindaba detalles de los derrumbes en la ciudad turca de Kahramanmarash fue sorprendido por una réplica que provocó más caos y pánico en la región.

“Un terremoto está ocurriendo en este momento (…) ¿Estamos en vivo? Se produjo un terremoto. Sí…”, narró ante la cámara el presentador de Demirören Haber Ajansı (DHA, Agencia de Noticias Demirören por su traducción al español), que estaba realizando un móvil desde una zona donde ya habían ocurrido reiterados derrumbes en Kahramanmarash.

7,6'lık ikinci deprem Elbistan'ı vurdu. Arama-kurtarma çalışmaları sırasında gelen deprem çevre binaların yıkılmasına sebep oldu. Demirören Haber Ajansı ekibinin kameraları o sırada kayıttaydı https://t.co/m6zGPZB2gO pic.twitter.com/skSfr7tf0Z — CNN TÜRK (@cnnturk) February 6, 2023

Durante su reporte, el periodista lamentó que el nuevo sismo estaba afectando a los rescatistas que trabajaban en medio de los escombros. “Podemos ver dos edificios que se derrumbaron en este momento. El terremoto continúa. Sí, los ciudadanos que intentaron salvar a otros de los escombros están afectados por el terremoto”, agregó.

Las imágenes muestran la desesperación de los vecinos y rescatistas que estaban en el lugar para ponerse a salvo mientras se desarrollaba la réplica.

A pesar de los sismos, tres niños pudieron ser rescatados de entre los escombros de esta unidad de viviendas completamente en ruinas en Kahramanmaras. “Pude salvar a tres personas. Pero también encontré dos cuerpos. No puedo volver a casa. Me quedo por si me necesitan”, dijo Halis Aktemur, uno de los rescatistas, en diálogo con AFP.

