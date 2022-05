Estrella welter le hace acordar terrible nocaut a Jorge Masvidal: ¿Quién se lo dijo?

El emergente peso welter de UFC, Khamzat Chimaev, no cree que Jorge Masvidal esté en posición de criticarlo luego de las derrotas consecutivas de este último ante Kamaru Usman y Colby Covington.

Esta respuesta fue después de que Masvidal, el campeón de UFC ‘BMF’, criticó el currículum de Chimaev en UFC y afirmó que el peso welter invicto tiene ‘un tiempo por delante’ antes de ganarse el respeto de sus compañeros

El miamense no fue de lo más generoso con el ruso debido a la poca cantidad de peleas que ha tenido en su carrera como profesional y lo dejó saber cuando fue el invitado en el podcast de Logan Paul.

“No pienso una ma de él”, dijo Masvidal sobre Chimaev en ese momento.

“No pienso nada de él. No ha peleado con nadie, ya sabes. Primero tiene que ir a pelear con algunos muchachos. Hablan mucho sobre todos los que creen que pueden obtener dinero. Pueden traer a esos países árabes que tienen mucho dinero. Todavía no he visto a un tipo al que haya vencido y haya pensado que vencí a alguien bueno,” añadió.

La respuesta de Chimaev

Khamzat considera ridículos los comentarios de Masvidal considerando que ‘Gamebred’ ha estado pasando por una mala racha en la que ha perdido sus últimas tres peleas y casi lo sacan de órbita en su derrota por nocaut ante Usman en UFC 261.

El ruso contestó de manera contundente a estas palabras, hablando con Hustle MMA. Chimaev se preguntó cómo Masvidal puede estar diciendo eso después de que Kamaru Usman lo noqueó el año pasado en la pelea revancha entre los dos.

“Vi a Masvidal todavía diciendo que no peleé con nadie”, dijo Chimaev (11-0 MMA, 5-0 UFC) a Hustle MMA. “¿Con quién luchó? ¿Cómo puedes decir eso después de quedar rígido por KO? ¡Usman casi lo envía al cielo!”.

En el proceso, “Borz” ha salido a retar al monarca de la división y también a Israel Adesanya a una futura pelea y lo hizo en su cuenta de Instagram.

“¿Quién quiere pelear?,” publicó Chimaev etiquetando las cuentas de los dos campeones de la UFC.

¿El futuro de Masvidal?

En lo que se refiere a Masvidal, él no pasa por su mejor momento ya que ha perdido sus últimas tres peleas, la peor racha de su carrera. Pero eso no ha disminuido la popularidad suya dentro de la UFC.

En la actualidad busca una nueva pelea tras su derrota contra Covington y los problemas legales que ha tenido después del altercado con este en Miami Beach hace más de un mes.

El que tiene Masvidal entre ceja y ceja es el brasileño Gilbert Burns, con el que ha intercambiado mensajes por redes sociales para ver si pueden hacer una futura pelea.

