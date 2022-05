Miembro del Salón de la Fama criticó a figura de los Sixers: “Se ha acabado”

La ex estrella de los Philadelphia 76ers y miembro del Salón de la Fama, Charles Barkley, atacó al gran veterano DeAndre Jordan después de su mala actuación en el Juego 1 contra el Miami Heat.

El capitán de los Sixers, Doc Rivers, tomó la controvertida decisión de incluir a Jordan en la alineación titular y dejar al candidato al MVP, Joel Embiid, fuera de juego. Si bien hubo varias razones por las que Philly no estuvo a la altura de las circunstancias y perdió el Juego 1 por 106-92, Jordan no ayudó y parecía un paso atrás en ambos extremos de la cancha.

Barkley no se contuvo al hablar del lugar de Jordan en los Sixers.

“DeAndre tiene que estar sentado allí junto a Doc Rivers y esos tipos. Se acabó para DeAndre. Ha tenido una gran carrera, pero ya no puede jugar, especialmente en la NBA actual. En la NBA actual si no puedes moverte es muy difícil para ti”, dijo Barkley duranre su participación en el podcast Inside the Green Room con Danny Green. “Los tipos grandes que no pueden moverse no pueden jugar en el juego de la NBA de hoy, y eso no es justo para que DeAndre se exponga.”

El Heat tiene un gran talento en Bam Adebayo, aunque Jordan no es lo suficientemente rápido como para seguirle el ritmo. Barkley cree que la mejor solución para Filadelfia es hacer algo pequeño y convertirlo en una competencia de atletismo.

“La cuestión es que Miami no es un equipo demasiado grande”, dijo Barkley. “Realmente solo tienen un buen tipo. Entonces, yo lo convertiría en una competencia de atletismo, un concurso de tiro, creo que esa es la única forma en que los Sixers pueden ganar. No los van a matar en los tableros, porque aparte de Bam Adebayo, no tienen un montón de grandes jugadores… Creo que esa es la única oportunidad que tienen los Sixers hasta que regrese Joel.”

Rivers defiende la decisión de poner a Jordan como titular

Rivers jugueteó con su alineación en el Juego 1, tratando de encontrar algo que quedara firme. A pesar de eso, Rivers redobló su apuesta de poner a Jordan como titular y dijo que continuará haciéndolo.

“Sentimos que… hablamos con nuestros muchachos”, dijo Rivers a los periodistas. “Querían un gran jugador, un grande. Pienso en la segunda mitad, así es como tiene que jugar todas las noches. Esos primeros cuatro, cinco minutos (del tercer cuarto) fueron geniales de su parte. Eso es lo que necesitamos. También amamos a Paul (Reed), pero no necesitamos a Paul en problemas de faltas y es por eso que no quieres iniciarlo.

“Nos gusta DJ. Vamos a seguir poniéndolo de titular, les guste o no. Eso es lo que vamos a hacer, porque nuestros muchachos creen en él. Es gracioso, en el medio tiempo les preguntamos a nuestros muchachos clave porque lo estábamos pensando, porque pensé que Paul Millsap nos dio algunos minutos decentes. Y para un hombre, ahí es donde querían ir.”

Jordan terminó con -22 en 17 minutos con 4 puntos y 2 rebotes.

Embiid se siente mejor, especulando con su regreso en el juego 3

Embiid sufrió una conmoción cerebral y se fracturó el hueso orbital de su ojo izquierdo en la victoria que aseguró la serie de los Sixers contra Toronto. Los Sixers esperan que Embiid pueda regresar a la cancha en algún momento de su serie contra el Heat, y el espera que pueda regresar en el Juego 3 ó 4.

Rivers compartió una actualización optimista sobre Embiid durante la práctica del martes, aunque se abstuvo de decir demasiado para no dar “falsas esperanzas”.

“Sé que hizo algo ayer, pero no mucho, y sé que se siente mucho mejor”, dijo Rivers. “No quiero dar falsas esperanzas tampoco. Así que no diré nada más.

