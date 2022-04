Logan Paul busca pelea con popular peso liviano de la UFC: ¿Con quién quiere pelear?

Logan Paul quiere probar suerte en las artes marciales mixtas y está considerando a Paddy Pimblett, peso ligero de UFC, que asciende rápidamente como su oponente.

Al igual que su hermano Jake, Logan Paul se ha insinuado que está interesado en probar suerte en MMA. El boxeador de 27 años ya realizó una exhibición de boxeo de alto perfil contra Floyd Mayweather Jr. en 2021 y formó parte de Wrestlemania durante el fin de semana. Cuando tenga su oportunidad, quiere ver a Pimblett como su oponente.

“Me gustaría poder pelear. Me gustaría ganar en algún tipo de deporte de combate”, dijo Paul a Ariel Helwani en The MMA Hour. “Creo que también sería bueno en eso. Pero, de nuevo, hermano, estoy como, está bien, ¿debo ir y recibir una patada en la cabeza o luchar y divertirme mucho más? Mis amigos, antes del combate de Wrestlemania, dicen: ‘¡Oye, buena suerte!’ Y yo digo: ‘¡Disfruta del espectáculo!’ Antes de un combate de boxeo, es como, ‘Te amo, hermano. Puedes hacer lo que quieras’. Están orando por mí detrás del escenario, mi corazón late con fuerza. ¡Es un maldito dolor de cabeza! Es una locura, la diferencia entre un evento de boxeo y un evento de lucha libre, así que no lo sé, hermano. Pero descubrí con quién me gustaría pelear si hiciera un combate de UFC: Paddy the Baddy”.

Pimblett es uno de los nombres más populares en el UFC, ganando sus dos primeras peleas dentro de la distancia. Noqueó a Luigi Vendramini en el primer asalto durante su debut y luego sometió a Rodrigo Vargas en UFC Londres frente a una ruidosa multitud local. Paul quiere sacar provecho de la popularidad de “The Baddy”.

“Están diciendo que posiblemente sea el próximo Conor McGregor, ¿verdad?”. Paul dijo. “Es súper carismático, es muy entretenido, está en ascenso, es joven como yo, tiene una gran boca. Simplemente me gusta la forma en que puede actuar”.

Paul dispuesto a hacer compromiso con su peso para pelear contra él





Si bien Pimblett pelea en el peso ligero, ha sido muy abierto acerca de “engordar” después de sus peleas. Recientemente compartió un video que muestra que pesa 202 libras, un aumento de casi 50 libras desde su pelea.

“Estaré allí listo y esperando, si quieren reservarme para un evento principal, solo díganme una fecha y estaré allí, el flaco Paddy regresará”, dijo recientemente.

Paul ha peleado en alrededor de 190 libras por sus peleas y calcula que podría enfrentar a Pimblett en 185 libras por su chatarra.

“Él puede subir como 25 libras. El niño explota en la temporada baja, nunca había visto algo así”, dijo Paul. “Es como si alguien le pusiera una bomba y [lo hiciera estallar]. Entonces él puede subir a 185 y yo puedo bajar a 185 y posiblemente hacer un combate de UFC”.

Paddy Pimblett para gran pelea en la UFC

Una pelea con Paul proyectaría a Pimblett a una nueva estratosfera en lo que respecta a las ganancias. A pesar de ser uno de los nombres más atractivos de la cartelera, si no el más importante, a Pimblett se le pagaron solo $ 12,000 por aparecer y otros $ 12,000 por la victoria. También obtuvo un fantástico bono de $50,000 por la actuación de la noche, que se le dio a cada peleador que terminó con su oponente antes de terminar la pelea.

“A la gente le encanta hablar de cuánto ganas, ¿no? Es lo que hacen. Sí, $12k y $12k”, confirmó Pimblett en The Dave Portnoy Show de Barstool Sports. “Sí, y luego la bonificación”.

Logan Paul ganó $ 14 millones por su pelea contra Mayweather y su hermano, Jake, recaudó $ 40 millones combinados antes de impuestos por sus partidos, según Forbes.

